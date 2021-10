English Finnish Swedish

12.10.2021

Scanfil sai hopeaa EcoVadiksen vastuullisuusarvionnissa



Scanfil, kansainvälinen valmistuskumppani, sai hopeaa EcoVadiksen suorittamassa vastuullisuusarvioinnissa. Arvionnin mukaan Scanfil kuuluu ylimpään neljännekseen maailman vastuullisimpien yhtiöiden joukossa.

EcoVadis arvioi yhtiöiden menestymistä vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisten osa-alueiden kautta. Osa-alueet ovat muun muassa ympäristö, työntekijöiden ja ihmisten oikeudet, liiketoimintatavat ja hankinnan vaikuttavuus. EcoVadiksen arvionnissa Scanfil sai hyvät arviot kaikilla osa-alueilla, etenkin ympäristön ja työntekijöiden ja ihmisoikeuksien osalta.

“Vastuullisuus on meille tärkeä asia ja kuuluminen parhaan 25 prosentin joukkoon on erinomainen saavutus”, sanoo yhtiön kansainvälisten laatujärjestelmien johtaja Mats Lindblad. “Hopeisen EcoVadis-arvionnin saaminen todistaa tekemäämme työtä ja tuo esiin vastuullisuuttamme yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme. Tämä on vasta alkua ja tulevaisuudessa haluamme olla vielä parempia”, Mats jatkaa.

EcoVadis arvioi maailmanlaajuisesti yhtiöitä ainutlaatuisella yhteiskuntavastuullisuuden tutkimusmenetelmällä, joka on rakennettu globaalien standardien mukaisesti ja pitää sisällään GRI-ohjeiston, YK:n Global Compactin ja ISO 26000.

Scanfil lyhyesti

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.



Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduleeihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysaattoreihin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Lue lisää: www.scanfil.com