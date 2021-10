Encuesta Global CIO de Workday y Deloitte: la colaboración entre CIO y CFO impulsa la transformación del negocio

El 70% de los CIOs y líderes de TI encuestados aseguran que la pandemia del COVID-19 ha acelerado al menos en un año la transformación de sus estrategias financieras



Los resultados revelan que los “CIOs más avazados” dirigen la transformación financiera con una mentalidad más estratégica, colaborativa y orientada a los datos

MADRID, Spain, Oct. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), el líder en aplicaciones empresariales cloud para finanzas y recursos humanos , y Deloitte Global, anuncian los resultados de una encuesta global conjunta en la que se estudia la influencia que ha tenido la aceleración digital –motivada por la pandemia– en la mentalidad de los CIOs (Chief Information Officers) de todo el mundo. La encuesta desvela que los CIOs están ayudando a liderar la transformación financiera y cambiar las estrategias para hacer frente a unas demandas tecnológicas y de negocio en constante evolución. De hecho, el 70% de los CIOs han acelerado la transformación de sus estrategias financieras en al menos un año.

El informe “A more effective CIO-CFO Partnership” está respaldado por una encuesta realizada a más de 600 ejecutivos de distintos países. Los resultados revelan que los identificados como CIOs avanzados, quienes representan solo a un 8% de la muestra total, adoptan un enfoque específico para abordar la transformación de las finanzas y tienen un comportamiento diferente al de sus homólogos en lo que respecta a la mentalidad, la colaboración y la estrategia tecnológica.

Los CIOs y los líderes IT están soportando una gran presión para adaptar y acelerar sus estrategias digitales – sin interrumpir las operaciones críticas de negocio. Como resultado, los CIOs avanzados han construido alianzas estratégicas en toda su organización y el 90% de ellos asegura que su departamento de IT está mucho más integrado en el negocio que hace un año.

Los CIOs avanzados apoyan la transformación financiera en tres áreas clave:

Aprovechando los datos para impulsar la toma de decisiones: los CIOs avanzados priorizan la agregación y gestión de datos, comprendiendo que su uso efectivo es vital. Casi todos los CIOs avanzados (92%) sostienen que “su principal prioridad es que la agregación de datos financieros de la empresa se convierta en una fuente única objetiva”.

los CIOs avanzados priorizan la agregación y gestión de datos, comprendiendo que su uso efectivo es vital. Casi todos los CIOs avanzados (92%) sostienen que “su principal prioridad es que la agregación de datos financieros de la empresa se convierta en una fuente única objetiva”. Colaborando con las finanzas para dirigir la transformación: cuando se trata de la transformación financiera de la empresa, pueden surgir complicaciones si no hay una alineación entre el departamento de IT y la función de finanzas. El 83% de los CIOs progresistas afirmaron que “no alcanzarán sus objetivos de crecimiento a menos de que las funciones IT y financiera trabajen estrechamente”.

cuando se trata de la transformación financiera de la empresa, pueden surgir complicaciones si no hay una alineación entre el departamento de IT y la función de finanzas. El 83% de los CIOs progresistas afirmaron que “no alcanzarán sus objetivos de crecimiento a menos de que las funciones IT y financiera trabajen estrechamente”. Adoptando una aproximación ágil y progresiva a la nube para la transformación: los CIOs avanzados reconocen que la modernización no puede hacerse a expensas del negocio. Cuando se trata de la transformación de las finanzas, más de la mitad (54%) de los CIOs avanzados (comparado con el 37% de todos los encuestados) son más favorables a implementar funciones gradualmente en una estrategia cloud integral para modernizar los ERPs (Enterprise Resource Planning) heredados de sus empresas, minimizando las interrupciones mientras ejecutan iniciativas digitales avanzadas.



Declaraciones

“Nuestra investigación demuestra que los CIOs avanzados se están enfocando más en la colaboración entre IT y finanzas, en la ejecución ágil y en el desarrollo de las funciones adecuadas de datos, lo que les prepara para acelerar la transformación financiera e impulsar los resultados estratégicos del negocio”, afirma Sheri Rhodes, CIO de Workday. “Modernizar y automatizar las operaciones financieras se ha convertido en una –si no en la única– iniciativa digital clave para las compañías actuales, lo que remarca la importancia de la relación entre el CIO y el CFO para alcanzar los objetivos empresariales”.

Actualmente, los líderes IT más exitosos están trabajando en estrecha alineación con la función de finanzas para impulsar objetivos comunes, procesos y prioridades”, declara Matt Schwenderman, líder de gestión financiera de Workday en Deloitte Global. “Mientras observamos priorización continua de las tecnologías digitales como consecuencia de la pandemia, nuestra investigación destaca que los CIOs avanzados reconocen que la disrupción digital que desencadena la transformación financiera centrará el liderazgo en el conocimiento del negocio y la analítica de datos”.

Para más información:

Descargue el estudio “ A More Effective CIO-CFO Partnership ”.

”. Descubre cómo Deloitte y Workday pueden ayudar a impulsar el impacto empresarial aquí .

Sobre Workday

Workday es un proveedor líder de aplicaciones empresariales en la nube finanzas y recursos humanos, que ayuda a los clientes a adaptarse y prosperar en un mundo cambiante. Las aplicaciones de Workday para la gestión financiera, los recursos humanos, la planificación, la gestión del gasto y la analítica han sido adoptadas por miles de organizaciones en todo el mundo y en todos los sectores, desde empresas medianas hasta más del 50% de las empresas que conforman el Fortune 500. Para más información sobre Workday, visite workday.com.

© 2021. Workday, Inc. Todos los derechos reservados. Workday y el logo de Workday logo son marcas registradas de Workday, Inc. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Sobre Deloitte

Deloitte hace referencia a Deloitte Touche Tohmatsu Limited («DTTL») y a su red global de firmas miembro y sus entidades vinculadas (conjuntamente, la «organización Deloitte»), ya sea a una o a varias de ellas. DTTL (también denominada «Deloitte Global») y cada una de sus firmas miembro y entidades vinculadas son entidades jurídicamente separadas e independientes que no pueden obligarse ni vincularse entre sí frente a terceros. DTTL y cada una de sus firmas miembro y entidades vinculadas son responsables únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no presta servicios a clientes. Para obtener más información, consulte la página www.deloitte.com/about .

Deloitte presta los más avanzados servicios de auditoría y assurance, asesoramiento fiscal y legal, consultoría, asesoramiento financiero y sobre riesgos a casi el 90% de las empresas de Fortune Global 500® y a miles de empresas privadas. Nuestros profesionales ofrecen resultados cuantificables y duraderos que contribuyen a reforzar la confianza de la sociedad en los mercados de capital, permiten que los negocios de nuestros clientes se transformen y prosperen, y lideran el camino hacia una economía más sólida, una sociedad más justa y un mundo sostenible. Con una trayectoria de más de 175 años, Deloitte está presente en más de 150 países y territorios. Para obtener información sobre el modo en que los cerca de 345.000 profesionales de Deloitte de todo el mundo crean un verdadero impacto, visite la página www.deloitte.com .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre el rendimiento y los beneficios esperados de las ofertas de Workday. Las palabras "cree", "puede", "hará", "estima", "continúa", "anticipa", "pretende", "espera", "busca", "planea", "proyecta" y expresiones similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si los riesgos se materializan o las suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los riesgos incluyen, entre otros, los descritos en los documentos presentados por Workday ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC"), incluido nuestro formulario 10-Q para el trimestre fiscal que finalizó el 31 de julio de 2021 y los futuros informes que se presenten ante la SEC de vez en cuando, que podrían hacer que los resultados reales variaran con respecto a las expectativas. Workday no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas después de la fecha de este comunicado, ni tiene intención de hacerlo.

Todos los servicios, características o funciones que no se hayan lanzado y a los que se hace referencia en este documento, en nuestro sitio web o en otros comunicados de prensa o declaraciones públicas que no estén disponibles en la actualidad están sujetos a cambios a discreción de Workday y es posible que no se ofrezcan según lo previsto o no se ofrezcan en absoluto. Los clientes que adquieran servicios de Workday deben tomar sus decisiones de compra basándose en los servicios, las características y las funciones que estén disponibles actualmente.

Contacto de prensa

Malika Brahiti

Workday EMEA

+33 (6) 80 14 14 47

malika.brahiti@workday.com