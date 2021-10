70 % des DSI et responsables informatiques estiment que la pandémie de COVID-19 a accéléré d’au moins un an la transformation de leur fonction Finance



Les résultats révèlent également que les “DSI progressistes” sont essentiels pour piloter cette transformation avec une approche plus stratégique, collaborative et basée sur des données

PARIS, 12 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ : WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines , et Deloitte Global, présentent aujourd’hui les résultats d’une enquête explorant la façon dont l’accélération numérique, sous l’effet de la pandémie, a impacté les pratiques des DSI à travers le monde. L’étude révèle que ces derniers prennent une part active dans la transformation de la fonction Finance et des stratégies mises en place pour faire face à l’évolution des besoins métiers et technologiques. Ainsi, 70 % des DSI auraient accéléré d’au moins un an la transformation de la fonction Finance.

Intitulé A More Effective CIO-CFO Partnership, le rapport a été rédigé à l’issue d’une enquête menée auprès de plus de 600 cadres d’entreprise du monde entier. Les plus performants d’entre eux, qualifiés de “DSI progressistes”, ne représenteraient que 8 % de cet échantillon. Ils se distinguent de par leur approche en matière de transformation financière, et de leurs pairs en termes de stratégie, de collaboration, et de choix technologiques.

Les DSI et responsables informatiques sont confrontés à des pressions de plus en plus fortes pour adapter et accélérer leurs stratégies de transformation numérique, et ce, sans perturber les activités critiques de l’entreprise. Les DSI progressistes ont donc mis en place des partenariats stratégiques au sein de leur organisation : 90 % d’entre eux affirment que leur service IT est désormais bien plus aligné avec les autres fonctions et services de l’entreprise qu’il y a un an.

Les DSI progressistes soutiennent la transformation de la fonction Finance dans 3 domaines clés :

L’exploitation des données pour faciliter la prise de décision : les DSI progressistes font du rapprochement et de la gestion des données des priorités, et comprennent l’importance d’une utilisation efficace des informations. La quasi-totalité d’entre eux (92 %) affirme ainsi que l’“agrégation des données financières de l’entreprise en une source unique de données est leur priorité absolue”.

les DSI progressistes font du rapprochement et de la gestion des données des priorités, et comprennent l’importance d’une utilisation efficace des informations. La quasi-totalité d’entre eux (92 %) affirme ainsi que l’“agrégation des données financières de l’entreprise en une source unique de données est leur priorité absolue”. La collaboration avec la fonction Finance pour piloter la transformation : en matière de transformation financière, le moindre décalage entre l’IT et la Finance peut avoir de lourdes conséquences. L’étude indique que 83 % des DSI progressistes s’attendent à “ne pas atteindre leurs objectifs de croissance si les services informatique et financier ne collaborent pas plus étroitement.”

en matière de transformation financière, le moindre décalage entre l’IT et la Finance peut avoir de lourdes conséquences. L’étude indique que 83 % des DSI progressistes s’attendent à “ne pas atteindre leurs objectifs de croissance si les services informatique et financier ne collaborent pas plus étroitement.” L’adoption d’une approche Cloud agile et progressive pour se transformer : les DSI progressistes sont conscients qu’aucune modernisation ne doit se produire aux dépens des équipes métier. Plus de la moitié (54 %) des DSI progressistes (contre 37 % de l’échantillon total) auront davantage tendance à déployer en continue des nouvelles fonctionnalités dans le cadre d’une stratégie Cloud. Cette approche leur permet en effet de moderniser les ERP de leur entreprise et de minimiser les perturbations, tout en menant des initiatives numériques avancées.



Commentaires

“Notre enquête montre que les DSI progressistes se concentrent sur la collaboration entre services informatique et financier, l’exécution l’agile et le bon usage des données. Ils s’efforcent de fournir aux équipes financières les outils nécessaires pour accélérer leur transformation et obtenir des résultats stratégiques, déclare Sheri Rhodes, Chief Information Officer de Workday. La modernisation et l’automatisation des opérations financières représentent aujourd’hui une initiative numérique capitale pour l’entreprise. Tout ceci témoigne donc de l’importance de la relation entre DSI et DAF afin d’atteindre les objectifs fixés.”

“Aujourd’hui, les responsables IT les plus performants travaillent en étroite collaboration avec la fonction Finance, avec lesquels ils partagent certains objectifs, processus et priorités, déclare Matt Schwenderman, Deloitte Global Workday Financial Management Leader. Les technologies numériques prennent certes une importance croissante depuis la pandémie. Cependant, notre enquête montre que les DSI progressistes sont néanmoins conscients que la transformation de la fonction Finance se fera prioritairement au profit de la qualité et de l’analyse des données.”

Pour en savoir plus :

Téléchargez le rapport A More Effective CIO-CFO Partnership .

. Découvrez comment Deloitte et Workday peuvent aider votre entreprise.

