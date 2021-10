CIO-Umfrage von Workday und Deloitte Global zeigt: Die Zusammenarbeit von CIO und CFO beschleunigt die Transformation

70 % der befragten CIOs und IT-Verantwortlichen betrachten die COVID-19 Pandemie als Katalysator für die Finanztransformation



„Progressive“ CIOs fördern den Transformationsprozess durch verstärkte Fokussierung auf Strategien, Daten und Kollaboration

MUNICH, Germany, Oct. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen , und Deloitte Global präsentieren die Ergebnisse ihrer globalen Umfrage . Sie gehen der Frage nach, wie die digitale Beschleunigung – befeuert durch die COVID-19-Pandemie – die Denkweise und die Einstellungen von Chief Information Officers (CIOs) weltweit beeinflusst hat. Die Ergebnisse zeigen: CIOs treiben die Finanztransformation und strategische Neuausrichtung aktiv voran, um den veränderten geschäftlichen und technologischen Anforderungen zu begegnen. 70 % der Befragten haben die Umsetzung ihrer Strategien für die Finanztransformation um mindestens ein Jahr beschleunigt.

Für den Bericht mit dem Titel „A More Effective CIO-CFO Partnership“ wurden mehr als 600 Führungskräfte weltweit befragt. Ihre Antworten zeigen: Wer sich zu den 8 % der als „progressiv“ eingestuften CIOs zählt, geht die Finanztransformation in seinem Unternehmen deutlich anders an als seine Kolleginnen und Kollegen. Die Unterschiede betreffen sowohl Mindset, als auch Kollaboration und technologische Strategien.

CIOs und IT-Verantwortliche stehen zunehmend unter Druck, ihre Digitalisierungsstrategien anzupassen und zu beschleunigen – selbstverständlich ohne, dass es zu Unterbrechungen kritischer Geschäftsabläufe kommt. Progressive CIOs reagieren auf diesen Druck, indem sie strategische Allianzen im Unternehmen formen. So berichten 90 % der CIOs aus dieser Gruppe, dass ihre IT-Abteilung heute deutlich enger mit anderen Unternehmensbereichen verzahnt ist, als dies noch vor zwölf Monaten der Fall war.

Progressive CIOs setzen bei drei Kernbereichen an, um die Transformation im Finanzwesen zu unterstützen:

Intensivere Datennutzung für bessere Entscheidungsprozesse: Progressive CIOs räumen Datenaggregation und -management hohe Priorität ein und wissen um die Bedeutung einer effektiven Datennutzung. Fast alle progressiven CIOs (92 %) geben an, dass „die Abbildung von Finanzdaten in einer zentralen, zuverlässigen Informationsquelle oberste Priorität hat“.

Die Finanztransformation von Unternehmen kann sehr schnell sehr teuer werden, wenn IT- und Finanzfunktion nicht an einem Strang ziehen. 83 % der progressiven CIOs sind davon überzeugt, dass sie ihre Wachstumsziele nur dann erreichen können, wenn IT- und Finanzfunktion enger zusammenarbeiten. Realisierung eines agilen, mehrstufigen und cloudbasierten Transformationsansatzes: Progressive CIOs wissen, dass Modernisierung nicht zulasten des Geschäfts gehen darf. Mehr als die Hälfte (54 %) spricht sich dafür aus, Kapazitäten in einer umfassenden Cloud-Strategie stufenweise zu implementieren, um die bestehenden Systeme für das Enterprise Resource Planning (ERP) zu modernisieren, Disruptionen zu vermeiden und zugleich zukunftsweisende Digitalisierungsinitiativen umzusetzen. Unter allen Befragten sind es nur 37 %, die einen solchen Transformationsansatz bevorzugen.



Kommentare zur Meldung

„Unsere Umfrage zeigt sehr deutlich, dass progressive CIOs auf die Zusammenarbeit zwischen IT und Finanzwesen, auf eine agile Umsetzung und die Entwicklung der richtigen Datenstrategie setzen. Dadurch sind sie in der Lage, die Transformation im Finanzwesen zu beschleunigen und strategische Geschäftsziele zu realisieren“, erklärt Sheri Rhodes, Chief Information Officer von Workday. „Die Modernisierung und Automatisierung von Finanzprozessen ist eine der wichtigsten – wenn nicht sogar die wichtigste – digitale Initiative für Unternehmen. Sie unterstreicht die Bedeutung der CIO-CFO-Beziehung für die Erreichung geschäftlicher Ziele.“

„Wer als IT-Verantwortlicher wirklich erfolgreich sein will, arbeitet eng mit der Finanzfunktion zusammen, um gemeinsame Ziele, Prozesse und Prioritäten voranzutreiben“, ergänzt Matt Schwenderman, Deloitte Global Workday Financial Management Leader. „Wir sehen, dass digitale Technologien infolge der Pandemie noch immer weit oben auf der Agenda stehen. Zugleich wissen progressive CIOs, dass die digitale Disruption als Auslöser der Transformation im Finanzwesen die Führungsetage dazu bringt, sich auf geschäftliche Einblicke und Datenanalysen zu konzentrieren.“

Weitere Informationen:

Laden Sie den Bericht „ A More Effective CIO-CFO Partnership “ herunter.

“ herunter. Finden Sie hier heraus, wie Deloitte und Workday auch Ihrem Unternehmen zum Erfolg verhelfen können.

