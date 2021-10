Siili Solutions Oyj: Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2019A

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 12.10.2021 klo 11.00

Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuksilla 2019A on ajalla 1.8.2021 – 17.9.2021 merkitty yhteensä 18.590 uutta yhtiön osaketta. Optio-oikeuksilla 2019A tehtyjen merkintöjen merkintähinta 157.085,50 euroa, kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen pohjalta Siili Solutions Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 7.018.906 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 12.10.2021. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 13.10.2021 alkaen.

Merkintäaika optio-oikeuksilla alkoi 1.8.2021 ja päättyy 31.1.2023.

Optio-ohjelman 2019A ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.siili.com.

