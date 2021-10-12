Teledyne 的 16K 多场TDI相机一次扫描即可捕获多幅图像

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加拿大滑铁卢, Oct. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne 很高兴地宣布其 Linea™ HS 16k Multiﬁeld TDI 相机已批量生产。Linea HS 16K Multifield 相机利用不同波长的光源，一次扫描即可同时捕获最多三幅图像。电荷转移 CMOS TDI 传感器采用 16k x (64+128+64) TDI 阵列和 5x5 μm 像素尺寸，利用先进的晶圆级二向色滤光片镀膜，具有最小的光谱串扰，用光谱隔离方法实现三幅图像成像。这款相机配有高速 CLHS 接口，通过单根长光纤电缆可实现高达每秒 84 亿像素的传输速度。



“先进的多场成像技术是 Linea HS 16k Multiﬁeld 相机与其他线扫描相机的不同之处，”Teledyne DALSA 高级产品经理 Xing-Fei He 表示。“二向色滤光片解决了传统滤色片的光谱串扰问题，用光谱分割方法实现了图像隔离。”

Linea HS 16k Multiﬁeld 相机显著提升了检测速度和图像质量。它无需多次扫描，因此提高了检测系统的数据通量并增强了可检测性，同时最大限度减少了机械振动的影响。Linea HS 非常适合用于以下应用：平板显示器、印刷电路板 (PCB) 和半导体晶片检测；薄膜、金属箔Web 检测；通用机器视觉和生命科学应用。

这款相机还可用于使用白光源进行彩色成像。二向色滤光片的光谱具有独特的颜色表征，可用于增强可检测性。

产品特点：

一次扫描即可同时捕获三幅不同场图像

133 kHz x 3 的高速行频

高灵敏度多阵列 TDI

双向扫描

辅助对齐标记

更多信息，请访问 网站 。如需查看优质图像，请访问 在线媒体包 。

关于 Teledyne

Teledyne 视觉解决方案团队在各个领域具备无可比拟的成像专业知识。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最广泛的成像技术组合方案。从航空航天到工业检查、科学研究、光谱学、放射线照相和放射疗法以及先进的 MEMS 和半导体解决方案，Teledyne 提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

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Brooks Riendeau

市场营销部副总裁

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