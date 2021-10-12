Teledyne 16K 多視野相機可透過單一掃描拍攝多個影像

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加拿大滑鐵盧, Oct. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne 很高興宣布其 Linea™ HS 16k Multiﬁeld TDI 相機已經開始量產。Linea HS 16K Multifield 可以使用不同波長的光源，在單一掃描同時拍攝最多三個影像。其電荷域 CMOS TDI 感測器具有 16k x (64+128+64) TDI 陣列和 5x5 μm 像素大小，使用進階晶圓級塗層濾鏡，將光譜串擾降到最低，以讓三個影像在光譜中獨立出來。相機使用高速 CLHS 介面，每秒可透過一條長光纖纜線提供最高 8.4 十億像素。



Teledyne DALSA 資深產品經理 Xing-Fei He 表示：「進階多視野影像處理技術讓 Linea HS 16k Multiﬁeld 相機與其他線掃描相機不同。Dichroic濾鏡克服了傳統色彩濾鏡的光譜串擾，讓影像能夠在光譜中獨立出來。」

Linea HS 16k Multiﬁeld 相機大幅改善了檢查速度和影像品質。這消除了多次掃描的需求，讓機械震動的影響降到最低，藉此增進檢查系統輸送量並提昇檢測能力。Linea HS 十分適合各種應用，例如檢查平面顯示器、印刷電路板 (PCB) 和半導體晶圓；Web 檢查紙張、膠卷、金屬箔和紡織品；一般用途的機器視覺和生命科學應用。

相機也能透過白色光源用於彩色影像處理。Dichroic濾鏡的光譜特徵提供獨特的色彩呈現，可用來提昇檢測能力。

主要功能：

透過單一掃描同時拍攝三個視野的影像

133 kHz x 3 的高速線率

高感光多陣列 TDI

雙向掃描

輔助對準標記

如需更多資訊，請至 網站 。關於高品質影像，請造訪 線上媒體套件 。

關於 Teledyne

Teledyne 的視覺解決方案集團集合了各領域中無可匹敵的影像處理專業知識。每間公司各自提供最佳的解決方案。同時，這些公司合力發揮彼此的優勢，並提供全球最廣的影像處理技術產品組合。從航太到工業檢查、科學研究、光譜術、放射線攝影和放射治療以及進階 MEMS 和半導體解決方案，Teledyne 都能向全球客戶提供支援和技術專業知識，以處理最艱難的任務。其視覺解決方案的建立，是為了向客戶提供獨特且具有競爭力的優勢。

所有商標皆由其各自的公司註冊。Teledyne 保留隨時變更的權利，恕不另行通知。

媒體聯絡：

Brooks Riendeau

行銷副總經理

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