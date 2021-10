Le réseau 5G de Rogers s’étend à 11 nouveaux marchés au Québec, notamment Brossard, Longueuil et Mont-Tremblant

English French

Le réseau 5G le plus fiable1 au Québec dessert maintenant 90 communautés dans la province.



Le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays1 est maintenant offert dans plus de 800 communautés partout au pays, et nous nous engageons à élargir sa portée pour rejoindre 70 % de la population d’ici la fin de l’année.

MONTRÉAL, 12 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle a étendu son réseau 5G afin de desservir encore plus de gens et d’entreprises du Québec dans 11 nouvelles villes à l’échelle de la province. Au cours de la dernière année, le réseau 5G le plus fiable du Québec a pris de l’expansion et dessert maintenant plus de 90 communautés partout dans la province. Le réseau 5G de Rogers est maintenant offert dans les régions suivantes :

Beaconsfield

Boucherville

Brossard

Dorval

Drummondville

Longueuil

Mascouche

Mont-Tremblant

Saint-Constant

Saint-Laurent

Terrebonne

« En tant que premier fournisseur à offrir la 5G dans la province, Rogers est fière de poursuivre l’expansion de son réseau sans-fil pour desservir encore plus de régions partout au Québec, a déclaré Édith Cloutier, présidente régionale, Rogers Communications, Québec. Ces investissements sont essentiels pour que les Québécoises et Québécois, où qu’ils habitent, puissent profiter d’une technologie sans-fil primée qui stimulera l’innovation et la prospérité dans toute la province. »

L’expansion du réseau dévoilée aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu à long terme de Rogers à offrir la 5G au Québec. D’ailleurs, d’autres déploiements seront effectués en 2022. L’entreprise a aussi récemment annoncé qu’elle a amélioré son réseau sans-fil dans plus de 162 régions du Québec depuis janvier 2020, y compris dans des communautés rurales et sous-desservies comme Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Augustin-de-Desmaures. De plus, elle prévoit améliorer la connectivité dans un total de 360 municipalités d’ici la fin de l’année. Selon une étude de PwC, l’empreinte économique totale des investissements et des activités de Rogers au Québec en 2020 a atteint 2,4 milliards de dollars de production, ce qui comprend plus de 10 000 emplois à temps plein générés et soutenus.

En bref :

À propos de la 5G

La 5G prendra en charge une augmentation massive du nombre d’appareils connectés qui nécessitent une connectivité en temps réel pour des mises en application comme le jeu en environnement multinuage, les drones 5G pour surveiller l’état de l’agriculture et les applications de ville intelligente comme la prévention des collisions.



Le réseau national primé de Rogers

Le réseau sans-fil de Rogers est reconnu comme le meilleur au Canada pour la troisième année consécutive, et son réseau 5G est reconnu comme le plus fiable au Québec selon les tests réalisés par umlaut (en anglais).

Récemment, Rogers a remporté cinq prix décernés par Opensignal pour son réseau 5G, se classant au premier rang au Canada dans cinq catégories, y compris la portée, la disponibilité, l’expérience d’appli vocale et l’expérience de jeu. La 5G de Rogers se retrouve aussi à égalité au premier rang pour la vitesse de téléversement 2 .

. Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars au cours des 35 dernières années pour bâtir le réseau sans-fil de confiance le plus fiable au pays.

Récemment, Rogers a investi 3,3 milliards de dollars afin d’acquérir le spectre de 3 500 MHz, lui permettant ainsi d’atteindre 99,4 % de la population canadienne pour améliorer et accélérer l’expansion du premier réseau 5G au Canada, le plus étendu et le plus fiable au pays1. Cet investissement dans l’avenir du Canada fait de Rogers le plus important investisseur du spectre 5G dans les marchés ruraux et urbains ainsi que dans les banlieues au pays3.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

1 Rogers s’est classée au premier rang dans le cadre de l’audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles au Québec réalisé au Tr2 de 2021. En 2021, Rogers s’est classée première au Canada lors d’une analyse comparative des réseaux mobiles effectuée par umlaut. Rendez-vous au https://www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais seulement).

2 Prix Opensignal – Canada : rapport sur l’expérience 5G (août 2021), selon une analyse indépendante des mesures de performance des réseaux mobiles enregistrées du 1er avril 2021 au 29 juin 2021. © 2021 Opensignal Limited.

3 Rogers maintient sa position de chef de file en matière de 5G avec l’investissement le plus important dans le spectre de la bande de 3 500 MHz pour la 5G, desservant ainsi 99,4 % de la population canadienne.