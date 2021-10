Urbanimmersive prévoit bâtir la plus grande base de données de recherche du marché immobilier sur le comportement des visiteurs utilisant ses visite 3D et en lançant la prochaine génération de chatbots 3D guidés par l’intelligence artificielle

English French

SAINT-HUBERT, Québec, 12 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est heureuse d'annoncer aujourd’hui Behavioral_UI3D, son système d'enregistrement d'ensembles de données de recherche visant à créer la plus grande base de données comportementale des visiteurs de visites virtuelles 3D sur le marché immobilier. La Société mettra son Behavioral_UI3D à la disposition des chercheurs pour former les agents immobiliers tels que des assistants virtuels (chatbots) 3D pour la visite de propriétés.



L'ensemble de données de recherche Behavioral_UI3D est un système développé par l'équipe de R&D d'Urbanimmersive qui enregistre chaque mouvement des utilisateurs de visites 3D, le chemin visité dans les propriétés, les emplacements d'entrée et de sortie, les interactions de l'utilisateur avec les points d'accès 3D et d'autres visiteurs, les champs de vision des utilisateurs et les rotations de la tête ainsi que les réactions aux interventions du chatbot 3D. Behavioral_UI3D enregistre également diverses informations sur les visiteurs permettant la segmentation des usagers, entre autres, s'ils ont visité d'autres visites 3D auparavant. Comme toutes les salles de visites 3D des propriétés à vendre sont cartographiées, mises à l'échelle et prénommées, l'ensemble de données UI3D permets de lier les interactions à l'emplacement contextuel intérieur, la taille des pièces, le nombre de pièces, la complexité de la navigation et le nombre d'étages et si les principales zones des visites 3D sont meublées ou pas. UI3D peut également bénéficier de la reconnaissance et la classification d'images automatique (IA) traitées par la technologie d’Urbanimmersive et facilitée par la collecte de millions de photos traitées au fil des ans.

« En bref, nous pouvons reproduire précisément chaque visite de chaque visiteur. Nous savons quand ils se déplacent, où ils sont allés dans la visite 3D, le chemin qu'ils ont emprunté, ce qu'ils ont vu, combien de temps ils l'ont vu et quand ils ont quitté la visite 3D. Plus important encore, nous savons ce qui les a poussés à interagir avec notre assistant virtuel 3D », a déclaré Alexandre Henry-Lebel, Chef des technologies d’Urbanimmersive. « Le but ultime est de travailler avec des groupes de chercheurs pour créer un apprentissage automatique (IA) qui aiderait à prédire les comportements des visiteurs en fonction de leur profil, leurs intérêts et l'historique de leurs visites 3D », a ajouté M. Henry-Lebel.

Lancement d’UiMeet3D premium et de l’assistant virtuel 3D

Urbanimmersive a également annoncé le lancement de son premier bot d'accueil d'assistance virtuelle 3D désormais disponible dans tous les forfaits d'abonnements mensuels d’UiMeet3D (https://www.urbanimmersive.com/uimeet3d_features) qui incluent notamment des fonctionnalités telles que les paramètres de profil du bot, un chat public et privé, un générateur de prospects, des notifications d'alertes, des images des avatar, UiBackBadge et plus encore. L'assistance virtuelle 3D peut être associée à l'agent immobilier, ressemble et agit exactement comme les autres avatars et est capable d'accueillir les visiteurs, de les suivre dans la visite 3D et de poser des questions pour prédéfinir des réponses et des formulaires configurables.

« Nous pensons que notre assistant virtuel 3D pourrait certainement bénéficier de la recherche d'apprentissage automatique comportementale des visiteurs à partir de notre ensemble de données UI3D en améliorant les interactions avec les visiteurs. Par exemple, l'assistant virtuel 3D pourrait déterminer les bonnes questions à poser pour interagir avec les visiteurs en fonction de plusieurs données telles que l'historique de leurs visites, leurs points d'intérêt dans les visites, le goût des styles de maisons (ex : cuisines modernes si les visiteurs passaient plus de temps à visiter les cuisines modernes dans les visites 3D), nombre de chambres visitées, temps consacré aux visites, etc. L'assistant virtuel 3D pourrait guider les acheteurs potentiels vers la meilleure correspondance possible entre les annonces disponibles à l'aide des visites 3D. Cette nouvelle génération d'assistant virtuel 3D pourrait préparer une liste d'annonces correspondantes et organiser des visites guidées personnalisées en fonction des goûts, du profil et des intérêts des visiteurs. La valeur ajoutée pour les agents immobiliers serait d'utiliser cette nouvelle génération d'assistant 3D pour générer davantage de prospects, augmenter la notoriété de la marque et leur productivité. Le potentiel d'étudier le comportement des visiteurs de visites 3D et de l'appliquer à des assistants virtuels 3D basés sur l'intelligence artificielle est illimité et très excitant », a déclaré Alexandre Henry-Lebel, Chef des technologies d’Urbanimmersive.

« Non seulement nous pensons que notre assistant virtuel 3D (chatbot) pourrait devenir le générateur de leads 3D le plus puissant sur le marché, mais cela devrait également accélérer la monétisation d'UiMeet3D avec notre forfait d'abonnement mensuel qui inclut un paiement à la minute », a déclaré Ghislain Lemire, PDG d'Urbanimmersive.

La Bourse de croissance TSX n'a ​​pas examiné ce communiqué de presse et n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards de l’industrie du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.