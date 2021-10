Collins Aerospace désignée fournisseur de services privilégié de Bombardier pour les services de connectivité de poste de pilotage et de cabine d’avion

English French

MONTRÉAL, 12 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui qu’elle a désigné Collins Aerospace comme son fournisseur de services de connectivité privilégié pour tous les avions de sa flotte. À compter d’aujourd’hui, Collins Aerospace répondra aux besoins des clients de Bombardier en matière de connectivité du poste de pilotage et de la cabine des avions, en leur offrant notamment une expérience client simplifiée, de l’abonnement à la formation en passant par l’exploitation et le dépannage.



Avec cette nouvelle entente, les clients choisissant de s’abonner aux services de connectivité des postes de pilotage et cabines d’avion ARINCDirect de Collins pourront consulter et gérer leur abonnement de connectivité via les outils numériques ARINCDirect, lesquels seront intégrés à la plateforme numérique de Bombardier pour leur offrir une expérience avion connecté fluide. Les clients de Bombardier et les exploitants des avions bénéficieront aussi toute l’année d’une gamme complète de services de soutien liés à la connectivité assurés par des représentants de d’ARINCDirect dans les installations de service de Bombardier.

« Cette nouvelle entente avec Collins Aerospace permettra à nos clients et aux exploitants de bénéficier des solutions de connectivité de poste de pilotage et de cabine d’avion qu’ils exigent et qu’ils méritent, ainsi que de services de soutien impeccables pour leur tranquillité d’esprit, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et soutien, et Stratégie d’entreprise de Bombardier. Avoir des équipes de soutien d’ARINCDirect au sein même de notre centre de finition, de notre de réponse à la clientèle et de nos installations de service fera en sorte que nos clients obtiendront de façon rapide un soutien immédiat répondant à leurs besoins de connectivité. »

« Grâce au pouvoir de Collins et à notre capacité de combiner matériel et services, nous pouvons créer de la valeur pour Bombardier en simplifiant la façon dont les solutions de connectivité sont intégrées et bénéficient d‘un soutien pour tous leurs clients, a indiqué LeAnn Ridgeway, vice-présidente et directrice générale, Systèmes de gestion de l’information de Collins Aerospace. Ensemble, nous pouvons offrir aux exploitants une expérience fluide relativement aux services touchant les postes de pilotage et les cabines d’avion. Cela permet ultimement d’offrir une expérience d’achat plus cohérente et standardisée, doublée du meilleur soutien technique de sa catégorie à l’échelle mondiale. »

À propos de Collins Aerospace

Collins Aerospace est un chef de file des solutions technologiquement avancées et intelligentes pour l’industrie mondiale de l’aérospatiale et de la défense. Collins Aerospace dispose des capacités étendues, du portefeuille complet et de la vaste expertise pour résoudre les problèmes les plus difficiles des clients et pour répondre aux exigences d’un marché mondial en rapide évolution. Pour en savoir plus, visitez le site CollinsAerospace.com.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Visitez le site de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe.

Bombardier est une marque déposée ou non déposée de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Matthew Nicholls

Bombardier Aviation

+1 514-243-8214

matthew.nicholls@aero.bombardier.com

Megan Strader

Spécialiste principales, Relations avec les médias

Collins Aerospace

+ 1 3197-775-2107

Megan.Strader@collins.com