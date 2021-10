Canada Carbonc conclut un financement accréditif

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 12 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la Société) (TSX-V:CCB), (FF:U7N1) annonce qu’elle a conclu un placement privé sans courtier (le Placement privé) pour l’émission de 3 478 260 actions accréditives au prix de 0,115 $ par action pour un produit brut de 399 999,90 $. Aucune commission d’intermédiaire n’a été versée dans le cadre du Placement privé.



Conformément à la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières, tous les titres émis dans le cadre du Placement privé sont soumis à une période de détention légale de quatre mois et un jour.

Le produit du placement privé sera utilisé pour les dépenses admissibles du programme d’exploration à venir sur la propriété Miller.

Pour plus d’informations : Olga Nikitovic Valerie Pomerleau Chef de la direction Directrice Affaires publiques et Communications Canada Carbon Inc. Canada Carbon Inc. info@canadacarbon.com valerie@ryanap.com (819) 856-5678

