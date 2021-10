TELUS reconnue par Google Cloud pour sa responsabilité sociale

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS est fière d’annoncer qu’elle a remporté deux Google Cloud Customer Awards dans les catégories de la responsabilité sociale, et des communications et de la prestation de services. Cette distinction d’envergure internationale confirme la place de TELUS à l’avant-garde mondiale du sociocapitalisme, de l’innovation numérique et de la pensée créative. Elle souligne aussi le rôle essentiel que le programme Les données au service du bien commun a joué pour améliorer la vie des Canadiens pendant la pandémie de COVID-19. Cet honneur est la preuve que les données anonymisées peuvent être utilisées de manière responsable pour favoriser la prise de décisions éclairées et la santé des collectivités.



« Nous sommes extrêmement fiers d’être la seule entreprise au pays à avoir remporté deux Google Cloud Customer Awards, a déclaré Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance de TELUS. Nous avons lancé l’initiative Les données au service du bien commun dans le but de lutter contre la pandémie en fournissant des données anonymisées et agrégées aux autorités sanitaires, aux gouvernements et aux chercheurs afin qu’ils aient une meilleure vue d’ensemble de la situation. Grâce à la flexibilité des technologies infonuagiques et aux rigoureuses normes de confidentialité de TELUS, nous les avons aidés à mesurer les progrès et à évaluer les politiques visant à limiter les répercussions de la COVID-19 au pays. Nous entendons poursuivre nos efforts pour continuer de soutenir les collectivités. »

Lancé en avril 2020 en réaction à la pandémie, le programme Les données au service du bien commun mise sur l’analyse évoluée de données anonymisées et agrégées pour aider les gouvernements et les organismes publics à prendre des décisions stratégiques en se fondant sur de l’information issue du monde réel. Grâce à la rapidité, à la flexibilité et à l’efficacité de la plateforme Google Cloud, le programme a permis d’aplanir la courbe épidémique, d’endiguer la propagation du virus et de réduire les répercussions sanitaires et économiques de la pandémie. Il a aussi contribué à des études qui aideront à prévenir ou à atténuer les phases futures de la COVID-19 ou d’autres pandémies. Pierre angulaire de l’engagement de TELUS à utiliser la technologie pour le bien commun, il continuera de soutenir l’innovation et la recherche de calibre mondial afin de générer des retombées sociales positives.

En plus de ces deux Google Cloud Customer Awards, TELUS a reçu le prix d’innovation en matière de protection de la vie privée de l’International Association of Privacy Professionals (IAPP) pour son programme Les données au service du bien commun. Elle est aussi la seule entreprise de télécommunication au pays à avoir obtenu la certification Privacy by Design du Professional Evaluation and Certification Board (PECB) pour sa plateforme Insights, sur laquelle s’appuie le programme.

TELUS accorde depuis longtemps la priorité aux clients et à la protection de la vie privée. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez son engagement en matière de communication des données dans le cadre du programme Les données au service du bien commun.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rend nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).





