EUROBIO SCIENTIFIC : RESULTATS SEMESTRIELS 2021

RESULTATS SEMESTRIELS 2021

EBITDA +110% à 42,5 M€

Trésorerie nette à 60,4 M€

COVID accélérateur des activités historiques et du développement stratégique

Paris, le 12 octobre 2021 – 17h35

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, présente aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 juin 20211.

Les résultats du 1er semestre d’Eurobio Scientific traduisent le maintien d’un fort niveau de chiffre d’affaires, 95,6 M€, à la fois sur les activités COVID et hors COVID. L’EBITDA ressort ainsi à 42,5 M€, soit 44% du chiffre d’affaires. Eurobio Scientific a continué à bénéficier de l’impact de ses activités liées au COVID qui, au-delà du surcroît d’activité et de rentabilité, ont un double effet positif sur son cœur de métier :

une présence renforcée auprès des laboratoires d’analyse à travers l’augmentation du parc d’instruments dont la majorité peuvent traiter tous types de tests, COVID ou hors COVID ;

des moyens financiers considérablement accrus qui permettent au groupe d’accélérer son déploiement stratégique en investissant dans la R&D ou dans des croissances externes ciblées pour augmenter la part des produits propriétaires.

en M€ 30 juin 2021 30 juin 2020 Variation Ventes de produits de diagnostic in vitro 95,6 62,1 +53,9% Autres produits et subventions 0,3 0,4 -12,5% Total des produits d'exploitation 95,9 62,5 +53,5% Coût d'achat des marchandises -41,4 -32,2 +28,6% Marge brute 54,6 30,3 +80,1% Dépenses de recherche et développement -1,2 -0,9 +29,6% Frais marketing et commerciaux -8,6 -7,6 +13,4% Frais généraux et administratifs -4,7 -3,4 +39,9% Résultat opérationnel 40,0 18,4 +117,5% EBITDA 42,5 20,3 +109,5% Résultat financier -0,3 -0,2 +50,0% Résultat exceptionnel 0,2 - - Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition -1,4 -1,4 -0,3% Impôts -5,4 8,9 +284,1% Résultat net 33,1 25,7 +28,7% Résultat net hors amort. des écarts d’acquisition & IDA 34,5 16,8 +105,4% 30 juin 2021 31 déc. 2020 Trésorerie (y compris valeurs mobilières de placement) 73,0 65,6 Dette financière * 12,6 24,9 Fonds propres 133,0 107,1

* hors crédit-bail (4,6 M€ au 30/06/21 vs 4,8 M€ au 31/12/20)

« Notre vœu le plus cher est que l’épidémie de COVID-19 soit enfin définitivement stoppée . Nos équipes ont su s’adapter l’an dernier à son déclenchement soudain ; elles sauront aussi s’adapter à son extinction progressive » déclare Jean-Michel Carle, Président-Directeur général d’Eurobio Scientific. « Notre groupe en sortira grandi, avec un portefeuille de clients et de produits élargi, et des moyens financiers considérablement accrus pour accélérer le déploiement de notre stratégie. » ajoute Denis Fortier, Directeur général délégué.

Ralentissement des activités COVID par rapport au 2e semestre 2020

La forte progression annuelle du chiffre d’affaires traduit en fait un ralentissement des activités COVID en séquentiel : celles-ci passent de 86 M€ au S2 2020 à 54,8 M€ au S1 2021 sous l’effet croisé d’un tassement anticipé des prix et d’une évolution de la distribution en faveur des réseaux de pharmacies, auprès desquels le Groupe est peu présent. Par contre, les activités hors COVID se maintiennent à un niveau élevé à 40,8 M€ au S1 2021, en forte progression de 31% par rapport au S1 2020 et stable par rapport au S2 2020 (40,4 M€), ce dernier ayant été marqué par un très fort effet de rattrapage alors que la première moitié de l’année avait été perturbée par la crise sanitaire et le premier confinement.

Sur un an, le chiffre d’affaires progresse de 54%, avec en parallèle une hausse des charges nettement moindre, que ce soit au niveau des achats ou des frais de structure, ce qui entraîne une progression significative des résultats.

Une rentabilité élevée

Sous l’effet d’un mix produit favorable, le taux de marge brute s’élève à 57%, contre 49% au 1er semestre 2020, grâce notamment à la progression des ventes de produits propriétaires, y compris sur la gamme COVID-19.

Les charges opérationnelles augmentent nettement moins vite que le chiffre d’affaires. Les frais marketing et commerciaux, en particulier, ne progressent que de 13,4%, à 8,6 M€, notamment à la suite de l’intégration du Groupe TECOmedical dans le périmètre de consolidation depuis le 1er juillet 2020. Les frais généraux et administratifs augmentent plus fortement, passant de 3,4 à 4,7 M€ (+39,9%), du fait de la structuration de l’entreprise au sein du nouveau siège et de TECOmedical. Ainsi, l’EBITDA du 1er semestre 2021 a plus que doublé à 42,5 M€ contre 20,3 M€ au 1er semestre 2020.

Le résultat opérationnel, à 40,0 M€, est en hausse de 117%.

Les charges financières restent maîtrisées, à 0,3 M€ contre 0,2 M€ au 1er semestre 2020.

L’amortissement des écarts d’acquisition est stable, à 1,4 M€.

Le résultat net ressort à +33,1 M€ au 30 juin 2021, à comparer à +25,7 M€ mi-2020. Hors amortissement des écarts d’acquisition et impôt différé actif, le résultat net est de 34,5 M€ contre 16,8 M€ au 30 juin 2020.

Forte génération de trésorerie opérationnelle

Avec une capacité d’autofinancement de 38,3 M€ et une augmentation du besoin en fonds de roulement de 8,4 M€, principalement liée à un effet ponctuel de diminution des dettes fiscales et sociales, le flux de trésorerie généré par l’activité est de 29,9 M€.

Celui-ci a principalement été consacré à des remboursements d’emprunts bancaires, pour 11,8 M€ et à la poursuite du programme de rachat d’actions, pour 6,9 M€.

Au 30 juin 2021, la trésorerie s’élève à 73,0 M€ et la dette financière à 12,6 M€, soit une trésorerie nette de +60,4 M€ en très forte progression par rapport à -11,2 M€ au 30 juin 2020.

Perspectives

Dans un contexte de baisse des prix et des volumes sur les tests COVID, le Groupe anticipe au 2e semestre la poursuite du recul des activités COVID, déjà entamé au 1er semestre. Les activités traditionnelles hors COVID devraient en revanche maintenir leur croissance, et les synergies entre les différentes filiales du groupe continuer à se développer.

Eurobio Scientific est aujourd’hui en position d’accélérer fortement son déploiement stratégique, principalement axé sur l’augmentation des activités basées sur les produits propriétaires et sur l’expansion géographique sur le territoire européen. Des avancées majeures ont déjà été réalisées, notamment à travers l’acquisition de TECOmedical et le recrutement de nouveaux talents au sein de l’équipe de R&D. Elles pourront être complétées dans les mois à venir par de nouvelles acquisitions et investissements ciblés permettant, entre autres, d’aborder de nouveaux segments de marché tout en positionnant le Groupe sur les secteurs dans lesquels sont anticipés de forts taux de croissance au cours des prochaines années.



Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le Rapport Financier Semestriel 2021 sera mis à disposition du public le 13 octobre 2021 et déposé auprès d’Euronext. Il pourra être également consulté sur le site Internet de la société (https://www.eurobio-scientific.com).

Prochain rendez-vous financier

Chiffre d’affaires 2021 : 24 janvier 2022

Avertissement



Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Eurobio Scientific, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.



A propos d’Eurobio Scientific



Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 164 collaborateurs, trois unités de production basées en région parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.



Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com

Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.

Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP



1 Les comptes semestriels au 30 juin 2021 ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes et ont été arrêtés par le conseil d’administration lors de sa réunion du 11 octobre 2021

