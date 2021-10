AgriRÉCUP et la région de la Montérégie annoncent un projet régional de récupération des plastiques agricoles sur l’ensemble de son territoire

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 12 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La forte participation des agriculteurs aux projets pilotes locaux de récupération de plastiques agricoles et les succès cumulés à ce jour incitent d’autres MRC de la Montérégie à établir de nouveaux sites de collecte répartis sur tout son territoire. Le temps est donc venu d’élargir ce programme à l’ensemble des fermes montérégiennes qui souhaitent contribuer à la récupération de plastiques agricoles servant à la conservation et à la préservation du foin et de l’ensilage. Ils incluent les pellicules d’enrubannage, les sacs silos, les toiles, les ficelles et les filets. Ils seront valorisés et éviteront l’enfouissement.

« Aujourd’hui et pour les générations à venir, les agriculteurs favorisent une gestion écoresponsable de leur entreprise », a déclaré Christine Lajeunesse, directrice régionale chez AgriRÉCUP. Elle ajoute : « Ils ont à cœur la récupération des plastiques pour éviter qu’ils soient jetés ou qu’ils soient détruits autrement. Le projet de la Montérégie, combiné à d’autres projets pilotes d’AgriRÉCUP ailleurs au Québec et partout au Canada, contribue à mettre en œuvre la stratégie « zéro déchet plastique agricole ».

Pour éviter que ces plastiques aboutissent aux sites d’enfouissement, la région a choisi de les gérer de façon écoresponsable.

Maximiser le potentiel de récupération en Montérégie

« La Montérégie est le chef de file bioalimentaire du Québec et les partenaires de l’entente sectorielle pour le développement du bioalimentaire sont tous sensibles aux enjeux agroenvironnementaux qui se rattachent à ce secteur d’activité. L’arrivée d’un projet régional de récupération des plastiques agricoles pour l’ensemble de la Montérégie est donc accueillie avec enthousiasme d’autant plus qu’il correspond à des enjeux prioritaires en mobilisant les acteurs du domaine bioalimentaire et en favorisant la pérennité du territoire par l’implantation de pratiques écoresponsables » mentionne M. Patrick Bousez, président de la Table de concertation régionale de la Montérégie.

Le travail d’équipe : un gage de succès

« Le secteur agricole utilise divers plastiques agricoles, dont la plupart ne sont malheureusement pas récupérés. Grâce aux projets d’AgriRÉCUP conduits dans 15 MRC et régions du Québec, nous avançons vers une solution efficace à ce défi qui pourra être éventuellement étendue à l’ensemble des agriculteurs et agricultrices du Québec. Le gouvernement du Québec remercie à l’avance toutes les parties prenantes de leur collaboration au Programme de récupération et de valorisation des plastiques agricoles. Grâce à vous, nous faisons un pas de plus pour réduire nos déchets. », a fait savoir le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette.

En plus de l’appui et du financement du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et des partenaires de l’entente sectorielle pour le développement du secteur bioalimentaire de la Montérégie, d’autres organismes des secteurs public et privé collaborent aux projets pilotes de la Montérégie, notamment la Fédération de l’UPA de la Montérégie, Sollio Groupe Coopératif et les sites de collecte suivants :

La Coop Comax à Saint-Hyacinthe

La Coop Sainte-Hélène

Équipements Inotrac à Saint-Hyacinthe

BMR Sutton

JLD-Laguë à Pike River

Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM) à Cowansville

Équipements Inotrac Iberville–Saint-Jean-sur-Richelieu Écocentre de Lacolle

Soya Excel, Eco + à Saint-Charles-sur-Richelieu

Uniag Coopérative à Sainte-Martine

Garage municipal de Hinchinbrooke

Garage municipal de Saint-Anicet

Uniag Coopérative à Saint-Polycarpe

Coop Covris à Massueville

Uniag Coopérative à Napierville

Bien que la collecte soit volontaire, il est important de trier les différents plastiques par catégories et de s’assurer qu’ils soient exempts de débris. Ces critères optimisent le recyclage. Les plastiques peuvent être déposés dans des sacs de collecte AgriRÉCUP par catégories. Pour en apprendre davantage sur les collectes de plastiques agricoles, veuillez communiquer avec votre MRC ou visitez agrirecup.ca.

« La protection de l’environnement est une priorité pour la Fédération de l’UPA de la Montérégie. Les résultats de ce projet pilote sont probants : les agriculteurs de la Montérégie ont à cœur la récupération des plastiques agricoles. J’encourage donc tous les agricultrices et agriculteurs du territoire à participer dès maintenant à cette initiative qui se veut une bonne façon de faire partie de la solution en diminuant l’empreinte écologique de nos entreprises agricoles » affirme M. Jérémie Letellier, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

Le projet de récupération des plastiques agricoles dans la Montérégie fait partie d’un ensemble de projets pilotes menés par AgriRÉCUP en vue de mettre en place un programme permanent partout au Québec. AgriRÉCUP bénéficie d’une contribution financière du MELCC dans le cadre de ses projets.

À propos d’AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est une organisation sans but lucratif vouée à la responsabilité environnementale par le biais d’une bonne gestion des déchets inorganiques agricoles. Les programmes d’AgriRÉCUP sont offerts partout au Canada. Ses programmes ont été imités à l’échelle internationale.

À propos de l’entente bioalimentaire de la Montérégie

L’entente sectorielle rassemble autour de la table une diversité de partenaires concernés par le secteur bioalimentaire que sont les directions régionales de la Montérégie-Est et de la Montérégie-Ouest, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie de la Montérégie, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Direction de la santé publique de la Montérégie, Tourisme Montérégie, la Fédération de l’UPA de la Montérégie, les 14 MRC de la Montérégie ainsi que l’Agglomération de Longueuil. Le montant global de l’entente totalise un peu plus d’un million de dollars échelonnés sur trois ans. Tandis que l’entente sectorielle actuelle prendra fin en mars 2022, des discussions sont en cours pour assurer son renouvellement.

