Konica Minolta parmi les 250 meilleurs fournisseurs de services en gestion de la sécurité en 2021 selon MSSP Alert

MISSISSAUGA, Ontario, 12 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. (Konica Minolta) est fière d’annoncer aujourd’hui que MSSP Alert, publiée par After Nines Inc., l’a nommée parmi ses 250 meilleurs fournisseurs de services en gestion de la sécurité pour 2021. Ce classement résulte d’une recherche qui fait connaître ces fournisseurs ainsi que les services gérés de détection et d’intervention (services MDR) et les services de centre d’opérations de sécurité (services de SOC) qui se démarquent autour du globe. Ce succès est le fruit d’une collaboration d’IT Weapons, la division canadienne des services de TI de Konica Minolta, avec All Covered, son pendant américain.



Ce classement annuel, doublé d’un rapport de recherche, salue le travail de Konica Minolta chaque année depuis sa première édition d’il y a cinq ans. Il brosse un portrait des tendances et de la croissance du marché des services en gestion de la sécurité. MSSP Alert l’a établi d’après les résultats du sondage de 2021 auprès de ses lecteurs et d’après ce que les médias numériques du monde entier écrivent au sujet des fournisseurs de services en gestion de la sécurité.

"C’est fantastique que nos mesures de sécurité proactive aient été reconnues, parce qu’elles font partie de nos activités quotidiennes," se réjouit Ted Garner, président d’IT Weapons, la division des services de TI de Konica Minolta. "Quelles que soient les circonstances, notre équipe s’est toujours démenée pour protéger nos clients, en traitant leurs environnements comme si c’étaient les nôtres. Cette marque de reconnaissance témoigne de son travail acharné et de sa résilience."

"After Nines Inc. et MSSP Alert félicitent Konica Minolta pour s’être démarquée cette année," se réjouit Amy Katz, chef de la direction d’After Nines Inc. "Dans ce monde où pullulent les rançongiciels, les maliciels et les cyberattaques contre les chaînes d’approvisionnement, les lecteurs de MSSP Alert et leur industrie travaillent quotidiennement à protéger les entreprises et les gouvernements du monde entier."

Faits saillants de la recherche collective colligée par MSSP Alert :

Hausse des recettes et rendement financier des fournisseurs de services en gestion de la sécurité : les lauréats de MSSP Alert devraient en moyenne générer des recettes de 22,3 millions de dollars, soit 16 % de plus que les 19,2 millions observés en 2020. Ce rythme de croissance est semblable à celui rapporté l’an passé.

Répartition : les lauréats ont leur siège social dans 26 pays différents.

Profits : 85 % des fournisseurs sondés prévoient générer des profits pour l’exercice 2021, ce qui est à peu près comme en 2020.

Centres des opérations de sécurité : 71 % sont des services internes, 19 % sont hybrides, 8 % sont totalement externes et 2 % sont en train de réévaluer leurs stratégies en matière de services de SOC.

Tendances des cyberattaques : les attaques les plus fréquentes contre les clients des fournisseurs de services en gestion de sécurité en 2021 étaient l’exploitation de vulnérabilités (87 %), l’hameçonnage (96 %) et les rançongiciels (89 %).

Solutions de cybersécurité : signe de la fragmentation continuelle du marché, les fournisseurs sondés ont dit être épaulés par 130 différents fournisseurs de matériel, de logiciels, d’infonuagique et d’autres services pour les solutions de cybersécurité, soit à peu près autant qu’en 2020.

Offre de nouveaux services en gestion de la sécurité : en plus des services plus traditionnels, les ressources telles que les services MDR (91 %) sont devenues grand public. C’est sans compter les services à croissance rapide – services de SOC (76 %), services XDR (67 %), cybertalents (43 %) et gestion de posture de sécurité infonuagique (41 %).



Pour consulter le classement « top 250 » et les rapports de recherche : site Web.

À propos IT Weapons

En tant que division nationale des services informatiques de Konica Minolta Canada, IT Weapons fournit depuis plus de 20 ans des services informatiques, des solutions de cloud hybride, la sécurité de l'information, la connectivité, la gestion de l'infrastructure et le support technique.

Vous avez besoin d'un partenaire technologique qui vous fait sentir en sécurité. Un partenaire qui peut travailler avec votre réalité opérationnelle - et à qui vous pouvez faire confiance pour vous fournir les technologies essentielles à votre entreprise. Nous serons là lorsque vous aurez besoin de nous. Respirez. Ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de vos besoins TI.

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook , Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

