Bombardier et Signature Flight Support signent une entente importante pour développer une suite de services diversifiée améliorant l’expérience client

Le protocole d’entente à plusieurs volets tire parti de leur expertise mutuelle en service de calibre international entre Bombardier et le plus grand réseau de terminaux d’aviation privée

Bombardier et Signature entendent promouvoir et améliorer activement la distribution de carburant d’aviation durable aux États-Unis et en Europe par divers canaux

Initiatives futures axées sur des activités pour créer de la valeur pour les clients, y compris du soutien des avions immobilisés au sol, un accès aux hangars et des programmes d’affaires développés conjointement



MONTRÉAL, 12 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier et Signature Flight Support ont annoncé aujourd’hui avoir signé un protocole d’entente important pour établir une relation à plusieurs volets afin de créer une série de nouveaux services qui transformeront l’expérience de service de leurs clients.

Le premier volet de collaboration, annoncée plus tôt cette année, désigne Signature Flight Support comme fournisseur privilégié de services de concierge aux centres de service de Bombardier situés aux États-Unis et en Europe. Mis en œuvre actuellement à Tucson (Arizona), Hartford (Connecticut), Fort Lauderdale (Floride), Dallas (Texas) et Wichita (Kansas), aux États-Unis, et sous peu à Londres-Biggin Hill au Royaume-Uni, cet engagement permettra de fournir aux clients des services de maintenance ainsi que des commodités conformes à la réputation impeccable de Signature comme prestataire de services aéronautiques à l’aéroport pour l’aviation d’affaires. Les clients de Bombardier auront maintenant droit à un accès clé en main à une sélection d’élite de services de conciergerie emblématiques de la marque Signature.

Le deuxième volet de l’entente, renforçant ainsi la collaboration de Bombardier avec Signature, améliore l’expérience de service des clients de l’équipe d’intervention mobile Bombardier et ses capacités connexes, dont le personnel, les véhicules et les pièces d’équipementier d’origine, seront disponibles dans divers sites de Signature aux États-Unis et en Europe. Ainsi, les clients bénéficieront d’un accès rapide aux capacités de service de l’équipementier d’origine pour les interventions de maintenance et d’autres besoins cruciaux des avions, ce qui leur permettra de gagner un temps précieux et de maximiser la valeur de leurs actifs. Les deux entreprises envisagent de faire évoluer cette initiative par une réponse conjointe aux situations d’avions immobilisés au sol et un accès plus rapide au personnel de l’équipe d’intervention mobile Bombardier côté piste pour des activités de maintenance.

« Les clients de Bombardier ayant acheté un avion d’affaires exigent le plus haut degré de sophistication et de fiabilité des services et s’y attendent. Cette entente importante signée avec Signature Flight Support permet à nos clients de vivre l’expérience de service clé en main et haut de gamme qu’ils méritent, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Service et soutien, et Stratégie d’entreprise, Bombardier. Signature Flight Support est l’une des sociétés les plus respectées dans l’aviation d’affaires, et nous sommes fiers de travailler en tandem pour créer de nouveaux produits et de nouveaux services pour nos clients, renforçant ainsi la position de Bombardier comme chef de file du service après-vente dans l’aviation d’affaires. »

« Nous sommes enchantés de nous allier avec un leader de l’industrie comme Bombardier pour redéfinir ce que veut dire l’expérience de nos clients en matière de services aéronautiques offerts à l’aéroport, a affirmé Tony Lefebvre, chef de la direction par intérim de Signature Aviation. En tant que société dynamique pour qui le client est au centre de tout ce que nous faisons, Signature fait preuve d’innovation pour remettre en question l’approche classique des services d’assistance en vol. Cette entente souligne notre engagement à rehausser, à faire évoluer et à enrichir l’expérience client.

Bombardier et Signature Flight Support travailleront aussi à accroître la sensibilisation à l’environnement et l’écoresponsabilité dans tout le secteur de l’aviation d’affaires en se concentrant sur le développement et l’accessibilité de carburants d’aviation durables (SAF) par le biais du programme Signature Renew. Bombardier s’est engagée à aider à promouvoir dans toute l’industrie la plus grande disponibilité de carburants d’aviation durables ainsi que leur utilisation accrue, et cette entente fournit une base de collaboration pour élargir l’accès aux alternatives au carburant traditionnel Jet-A et en réduire le coût.

« Un élément essentiel du développement durable à long terme de notre industrie est l’engagement d’approvisionnement permanent en carburant d’aviation durable comme celui pris par notre partenaire Signature qui a converti la totalité de son carburant d’aviation à San Francisco/SFO en carburant d’aviation durable plus tôt cette année », a ajouté M. Gallagher.

Le protocole d’entente complet signé avec Signature Flight Support repose sur l’engagement complet de Bombardier en matière de service à la clientèle à procurer à l’échelle mondiale la meilleure expérience de service à la clientèle dans l’aviation d’affaires aujourd’hui – et prépare le terrain pour encore d’autres améliorations à l’avenir.

À propos de Signature Flight Support

Depuis la fusion de Page AvJet et de Butler Aviation en 1992, Signature Flight Support est devenu le plus important réseau mondial de prestation de services aéronautiques à l’aéroport. Avec plus de 200 terminaux offrant des services exceptionnels constants, le réseau mondial de prestation de services aéronautiques à l’aéroport de Signature fournit des services de soutien essentiels pour l’aviation d’affaires et privée, dont l’avitaillement, l’entreposage en hangar, la maintenance, les réparations et la révision, et diverses autres commodités de calibre international assorties d’un service à la clientèle exceptionnel.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Visitez le site de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe.

Bombardier est une marque déposée ou non déposée de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

