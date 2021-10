mdf commerce fait évoluer son offre de produits avec sa nouvelle solution de paiement intégrée de k-ecommerce

English French

MONTRÉAL, 12 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution de paiement intégré de k-ecommerce (KIP), un logiciel de traitement des paiements omnicanaux. Cette solution numérique offre le paiement des factures et le traitement des transactions, offrant aux commerçants une passerelle à prix compétitif avec des services de gestion des comptes de premier plan. Ce produit innovant démontre l’engagement de mdf commerce à élargir et à améliorer son offre, ainsi qu’à diversifier ses sources de revenus.



KIP offre une solution simple, efficace et abordable aux utilisateurs de Microsoft Dynamics GP et Business Central (BC) qui souhaitent proposer des paiements en ligne. Environ 15 000 clients auront un accès direct au produit dans Microsoft AppSource pour un déploiement rapide, ce qui leur permettra d'offrir une solution de traitement des paiements pratique et entièrement intégrée. Cette connexion transparente permet aux clients de bénéficier d'une communication en temps réel entre leur solution de paiement et leur progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP), ce qui garantit une vitesse et une précision optimales pour chaque transaction.

Toutes les transactions dans KIP sont traitées dans l'environnement de nuage privé certifié Payment Card Industry (PCI) niveau 1 de mdf commerce, qui utilise une technologie avancée de cryptage des données et de segmentation du texte en unités lexicales (tokenization) pour protéger les données sensibles des clients et offrir le plus haut niveau de sécurité pour les paiements. En tant que partenaire certifié Or de Microsoft, k-ecommerce offre des capacités techniques supérieures, une expérience client sans faille et un soutien interne sans frais.

KIP traite les paiements provenant de tous les canaux de vente, en réduisant au minimum les délais de paiement et en garantissant la rapidité et la précision de chaque transaction. Cette solution facilement accessible permet à mdf commerce de servir des milliers d'utilisateurs de Microsoft Dynamics GP et BC qui ont besoin d'une solution de traitement des paiements à intégrer dans leur PGI (ERP), même sans plateforme de commerce électronique.

« Nous nous efforçons de constamment apporter des solutions innovantes qui habilitent la communauté des commerçants. Avec le lancement de KIP, nous sommes convaincus que les commerçants auront désormais accès à une solution de paiement de pointe, facile à déployer et à intégrer », affirme Pascal Cardinal, directeur général de k-ecommerce. « Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle solution aujourd'hui et de renforcer notre offre pour proposer un portefeuille de produits pratique et efficace à nos clients. »

KIP sera présenté pour la première fois lors du Community Summit à Houston, au Texas, du 12 au 15 octobre 2021.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement électronique, de commerce unifié et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’approximativement 800 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Renseignements supplémentaires :

mdf commerce

Catherine Roy

Présidente par intérim, commerce électronique

Téléphone : +1 450 449-0102 poste 2005

Courriel : catherine.roy@mdfcommerce.com

mdf commerce

André Leblanc

Vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : andre.leblanc@mdfcommerce.com