Fahrzeugdaten von Audi mit Try-and-Buy Datenflatrate bei CARUSO verfügbar

MÜNCHEN, Deutschland, Oct. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Höhe der Flatrate richtet sich ausschließlich nach der Unternehmensgröße bzw. der Anzahl der Kunden und ist somit 100% fair. Für Startups sind beispielsweise die Daten über den gesamten Zeitraum für nur 900 Euro verfügbar. Und das für eine unbegrenzte Anzahl an Datenabrufen.



„Wir haben mit Hilfe dieser Flatrate alle Voraussetzungen geschaffen, den Zugang zu Fahrzeugdaten weiter zu vereinfachen und die Einstiegshürde für datengetriebene Geschäftsmodelle noch weiter zu senken.“, erklärt Norbert Dohmen, Geschäftsführer der Caruso GmbH.

„Wir freuen uns, mit CARUSO nun auch den nächsten Schritt in unserer seit knapp zwei Jahren bestehenden Vertriebspartnerschaft zu gehen. Ein innovatives neues Preismodell schafft faire und transparente Rahmenbedingungen in diesem Zukunftsfeld für alle Marktteilnehmer.“, so Thomas Geiger, Projektleiter Extended Vehicle Audi AG.

Bereits seit Ende 2019 kooperiert CARUSO mit der AUDI AG über den 100% DSGVO-konformen Bezug von fahrzeuggenerierten Daten. Audi ist neben Porsche der zweite Fahrzeughersteller der VW Gruppe, der über CARUSO eine Datenflatrate anbietet. Als nächsten Schritt wird die Kooperation auf weitere Konzernmarken ausgeweitet.

„From Connected Cars to Connected Business.” CARUSO ist der neutrale, offene und sichere Marktplatz für Daten aus dem vernetzten Fahrzeug. Die Daten werden herstellerunabhängig über eine standardisierte Schnittstelle bereitgestellt. Damit ermöglicht CARUSO seinen Partnern sich voll auf Ihre eigenen innovativen Mobilitätslösungen zu konzentrieren, ohne sich um die technischen Details der einzelnen Fahrzeughersteller kümmern zu müssen. Die Ausleitung der Daten erfolgt 100% DSGVO konform und ausschließlich mit Einverständnis des Fahrzeugnutzers. Das alles macht das in Deutschland ansässige Unternehmen zu einer der führenden Plattform für Fahrzeugdaten in Europa.

