Les Ulis, le 13 octobre 2021





Lexibook® développe son offre audio avec trois nouveautés La Reine des Neiges pour des karaokés encore plus rigolos ! Ces nouveaux micros-karaoké offrent de nombreux effets vocaux et lumineux qui permettront aux enfants d’incarner les héroïnes de leur dessin animé préféré !



MIC240FZ

Micro-karaoké avec enceinte Bluetooth® K102FZ

Sac à main enceinte Musicale avec Micro

K140FZ

Karaoké avec microphones et effets lumineux

Un microphone porte-téléphone à emporter partout !

Référence Lexibook : MIC240FZ

Le micro-karaoké sans fil est idéal pour chanter ses musiques préférées partout comme une vraie chanteuse ! Il dispose d’un effet écho et d’un porte téléphone rétractable grâce auquel les enfants peuvent lire les paroles en chantant ! Son haut-parleur intégré assure un son de grande qualité et fonctionne avec tous les appareils équipés de la fonction Bluetooth.





Lexibook® étoffe sa gamme La Reine des Neiges et dévoile ses trois nouveaux microphones ludiques

Un sac à main enceinte musicale pour reproduire les chansons d’Elsa et Anna !

Référence Lexibook : K102FZ

Ce sac à main est l’accessoire indispensable des petites filles coquettes. Joli et pratique grâce à sa poignée et son compartiment secret à l’arrière, il s’emporte partout facilement. Ludique, il dispose d’un micro qui inclut des effets vocaux, ainsi que de nombreux effets lumineux pour une expérience d’autant plus amusante ! Ses nombreuses mélodies de démonstration permettent de s’entrainer à devenir la future star de la chanson !

Un karaoké sonore et lumineux avec applaudissements pour chanter seul ou en duo comme dans un vrai concert !

Référence Lexibook : K140FZ

Cette enceinte musicale lumineuse est le support parfait pour vivre une expérience magique comme dans un vrai concert. Elle comporte 2 microphones pour chanter seul ou en duo, et offre même la possibilité d’ajouter des effets de voix amusants ! L’enfant peut chanter et danser grâce aux diverses mélodies de démonstration, mais aussi connecter sa propre musique à l’enceinte pour incarner l’artiste de son dessin animé préféré !

MIC240FZ, K102FZ et K140FZ seront disponibles dans les magasins spécialisés et en ligne à partir d’octobre 2021, au PVPC respectifs 39,99€, 34,99€ et 39,99€.

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com.

Contact – Delphine LE LAN - 01 73 20 20 24 - rpfr@lexibook.com





Pièce jointe