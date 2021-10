Keskisuomalainen Oyj:n osakemäärien muutokset

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 13.10.2021 klo 9.00

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muunnettu A-osakkeiksi yhden muuntovaatimuksen perusteella 960 kappaletta. Nämä osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 13.10.2021. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkaa 14.10.2021. Osakkeet jakaantuvat muunnon jälkeen seuraavasti:

K-osakkeita 4 651 533 kappaletta ja 93 030 660 ääntä

A-osakkeita 5 390 935 kappaletta ja 5 390 935 ääntä

Muunto ei vaikuta osakkeiden kokonaismäärään, joka on 10 042 468 kappaletta eikä osakepääoman määrään, joka on 2 257 283,80 euroa. Osakkeiden kokonaisäänimäärä on 98 421 595 ääntä.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com