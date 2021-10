Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitetty Tomi Pienimäki

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 13.10.2021 kello 9.00

Siili Solutions Oyj:n hallitus on saanut toimitusjohtajan valintaprosessin päätökseen ja on nimittänyt TkT, KTM Tomi Pienimäen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.2.2022. Pienimäki toimii tällä hetkellä Finnairin Chief Digital Officerina. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa Vincitin ja Jollan toimitusjohtajana sekä Postin ja Hackmanin tietohallintojohtajana.

”Siili jatkaa strategiansa toteuttamista Digital Experience -kärjellä, panostamalla erityisesti ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen suunnittelusta toteutukseen ja ihmiskeskeiseen kulttuuriin. Tomi on koko uransa ajan toiminut digitalisaation eturintamassa niin johtajana kuin asiantuntijana. Hänen pitkä kokemuksensa asiakaskentästämme sekä tuloksellisesta yrityskulttuurin kehittämisestä vahvistavat Siiliä siirtyessämme kannattavan kasvun seuraavaan vaiheeseen”, kommentoi hallituksen puheenjohtaja Harry Brade.

”On hienoa päästä osaksi asiantuntevaa, arvostettua ja kansainvälistä Siili-tiimiä”, sanoo Tomi Pienimäki. ”Odotan jo innolla, että pääsemme yhdessä tiimin kanssa toteuttamaan Siilin seuraavaa kasvun vaihetta.”

Tässä yhteydessä yhtiö on päättänyt siirtää pääomamarkkinapäivää, joka oli suunniteltu pidettäväksi 10.11.2021. Pääomamarkkinapäivä järjestetään alustavan suunnitelman mukaan 11.5.2022.

