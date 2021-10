Foliateam annonce l’ouverture de 14 postes sur les prochains mois

L’opérateur de services cloud et télécom Foliateam accélère et lance une campagne de recrutement pour accompagner sa forte croissance et mener à bien son plan stratégique de développement. Les postes sont proposés au siège de l’opérateur en région Île-de-France et dans ses cinq agences régionales. Fondé en 2002, Foliateam est un opérateur de services cloud de référence pour les entreprises, les établissements de santé et les organisations publiques. Le métier de Foliateam consiste à mettre à disposition de ses clients des réseaux fiables et sécurisés et des solutions de communication voix et vidéo. Foliateam propose ces solutions en mode cloud privé, public ou hybride afin d’accompagner ses clients dans la réussite de leur projet de transformation digitale.

Quelques exemples de postes ouverts :

- Business developper Cybersécurité

- Experts VOIP - SIP

- Chefs de projet

- Experts réseaux LAN-WIFI

Les opportunités sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.foliateam.com/nous-rejoindre/