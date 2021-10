Le rapport annuel de HBM+ partage les principales perspectives du marché des médicaments en constante évolution

English French

TORONTO , 13 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la pandémie continue de modifier la prestation des soins de santé dans tout le pays, un nouveau marché des médicaments se dessine rapidement sous l’effet des dernières tendances en matière de réclamations de médicaments, de l’émergence des pharmacies en ligne ainsi que de la croissance des pharmacothérapies avant-gardistes.



Pour faciliter l'interprétation de ces approches novatrices et des données s’y rattachant, HBM+, gestionnaire de régimes de soins de santé, partage aujourd’hui son deuxième rapport annuel Perspectives stratégiques et tendances-médicaments. Le rapport se base sur plus de deux millions de réclamants et près de deux milliards de dollars de dépenses annuelles en médicaments et fait le point sur les données relatives aux réclamations et à l’utilisation de médicaments pour ses assureurs partenaires et les tiers administrateurs.

Le rapport met entre autres en évidence les principales tendances et les solutions en lien avec les médicaments de spécialité (en particulier les produits biologiques et les biosimilaires), ainsi que l’impact des nouveaux traitements plus dispendieux contre les maladies chroniques. Il examine également l’utilisation grandissante des services des pharmacies en ligne par les Canadiens pour accéder à leurs médicaments en raison des confinements et des exigences de distanciation physique.

Dans une perspective d’avenir, l’accent est mis sur le marché des nouvelles pharmacothérapies susceptibles d’avoir une grande incidence sur les régimes de garanties dès 2021 : des thérapies géniques à un nouveau traitement de la maladie d’Alzheimer, en passant par le besoin toujours croissant de fournir des solutions accessibles en santé mentale.

« Notre rapport permet de prendre du recul et d'évaluer les défis, les tendances et les nouvelles réalités entraînés par la pandémie », explique Charles Rosen, vice-président principal et directeur général de HBM+. « Sur la base de toutes ces informations, HBM+ continue à servir ses partenaires et leurs assurés en concevant des solutions de soins de santé durables aujourd’hui et pour les années à venir ».

Cliquez ici pour consulter le rapport.

Renseignements :

Service des médias de HBM+

media@hbmplus.ca

À propos de HBM+

À propos de HBM+

HBM+ est un gestionnaire de régimes de soins de santé.