La Fondation de la famille Weston verse 3 millions de dollars à l’Association canadienne pour la santé mentale afin de soutenir la santé mentale des jeunes et des populations mal desservies

English French

TORONTO, 13 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation de la famille Weston fait un don de 3 millions de dollars à l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) afin d’améliorer l’accès à Retrouver son entrain, un programme gratuit d’auto-assistance guidée. Ce financement servira à prolonger le programme national pour trois autres années et aidera Retrouver son entrain à mieux répondre aux besoins spécifiques des jeunes et des groupes mal desservis, particulièrement les personnes autochtones, les personnes noires, les personnes de couleur et les membres de la communauté 2SLGBTQIA+. La santé mentale de ces groupes s’est dégradée de manière tangible pendant la pandémie de la COVID-19.



Cette extension du programme permettra notamment de bâtir des partenariats avec d’importantes organisations comme des organismes de services aux jeunes et des organismes qui viennent en aide aux communautés vulnérables.

« Nous sommes ravis de financer ce programme essentiel qui élargit et améliore les services de santé mentale pour les Canadiennes et Canadiens. », dit Emma Adamo, présidente de la Fondation de la famille Weston. « Aujourd’hui plus que jamais, les jeunes et les communautés mal desservies ont besoin de ce type de soutien alors que tous les Canadiens et Canadiennes mettent leurs efforts en commun pour surmonter les répercussions dévastatrices de la pandémie. »

Retrouver son entrain est un programme d’acquisition de compétences qui aide les personnes âgées de plus de 15 ans à gérer les symptômes liés aux baisses d’humeur, à la dépression légère à modérée et à l’anxiété, au stress et aux inquiétudes. À l’aide de livrets disponibles en anglais et en français et avec le soutien téléphonique de personnes accompagnatrices, Retrouver son entrain aide les participants à mieux gérer leur santé mentale et à réduire leurs symptômes de moitié une fois le programme terminé. Il s’agit d’un programme gratuit d’une durée de trois à six mois qui ne nécessite aucun déplacement; les participants peuvent y accéder de partout.

« Nous sommes tellement reconnaissants que la Fondation de la famille Weston fasse ce don pour aider les personnes vulnérables au Canada », dit Margaret Eaton, Cheffe de la direction nationale de l’ACSM. « Retrouver son entrain, en s’appuyant sur la science, peut aider les personnes qui se sentent déprimées, stressées ou anxieuses à acquérir des capacités d’adaptation qui les aideront à se sentir mieux pendant cette période difficile et maintenir ce niveau de bien-être dans l’avenir. »

Pour découvrir si le programme Retrouver son entrain vous convient, veuillez visiter le www.acsm.ca/retrouver-son-entrain ou composez sans frais le 1-855-873-0013.

À propos de la Fondation de la famille Weston :

À la Fondation de la famille Weston (anciennement The W. Garfield Weston Foundation), plus de 60 ans de philanthropie nous ont appris qu'il existe une relation entre un environnement sain et des personnes en bonne santé. C'est pourquoi nous défendons la recherche et l'innovation en santé de classe mondiale avec la même passion que nous soutenons les initiatives visant à protéger et à restaurer la biodiversité dans nos environnements uniques. Nous adoptons une approche collaborative de la philanthropie, en travaillant avec des partenaires avant-gardistes pour faire avancer le Canada et créer des impacts durables. Nous aspirons à faire plus que fournir du financement, pour permettre à d'autres de trouver des moyens de transformation pour améliorer le bien-être des Canadiens et des Canadiennes. Pour plus d’informations : https://westonfoundation.info (en anglais seulement).

À propos de Retrouver son entrain :

Retrouver son entrain était initialement un projet de l’ACSM Colombie-Britannique lancé en 2008. Sa portée a été élargie à l’ensemble du Canada grâce à du financement provenant d’investissements de donateurs et des gouvernements de la Colombie-Britannique, de certaines régions au Manitoba, de l’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick. Le programme est maintenant offert dans toutes les provinces et tous les territoires grâce au financement versé par Bell cause pour la cause en 2020. Ce don de la Fondation de la famille Weston permettra de maintenir le programme national pour 3 ans. Pour plus d’informations : www.acsm.ca/retrouver-son-entrain.

À propos de l’Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l’organisation communautaire du secteur de la santé mentale la plus vaste et la mieux établie au Canada. Grâce à sa présence dans plus de 330 communautés dans l’ensemble des provinces et un territoire, l’ACSM œuvre en défense des droits et offre des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les maladies mentales, à soutenir le rétablissement et la résilience et ainsi, permettre à tous les Canadiens et Canadiennes de s’épanouir pleinement. Pour en savoir plus, visitez : acsm.ca.

Veuillez transmettre toute demande des médias à propos du programme Retrouver son entrain à :



Katherine Janson

Directrice nationale des communications

kjanson@cmha.ca

Cell. 647-717-8674