VoltH2 reçoit des permis pour la première usine d'hydrogène vert à grande échelle dans la région du Benelux

JERSEY CITY, N.J., 13 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- Vision Hydrogen Corporation (OTCQB : VIHD) (la « Société ») a le plaisir d'annoncer que VoltH2, développeur européen de projets d'infrastructure pour la production d'hydrogène vert détenus à 15,9 % par la Société, a reçu des permis de construction et environnementaux pour la construction de la première usine d'hydrogène vert à grande échelle dans la région du Benelux.



Stratégiquement situé dans le North Sea Port de Vlissingen au sein d'un pôle industriel, le site est proche de l'infrastructure existante de gaz et d'électricité à haute tension ainsi que d'importants actifs de production d'énergie renouvelable pour la fourniture d'électrons verts. L'usine d'hydrogène vert de 25 MW sera en mesure de produire jusqu'à 3 500 tonnes d'hydrogène vert par an et pourrait évoluer jusqu'à 100 MW ou 14 000 tonnes. L'installation doit être construite à côté d'un point de raccordement permettant un accès direct à la future Dorsale hydrogène européenne, l'infrastructure dédiée à l'hydrogène traversant l'Europe.

En outre, VoltH2 est en phase avancée d'autorisation pour une deuxième usine d'hydrogène vert à Terneuzen en cours de développement conjoint avec Virya Energy. Ce site aura également une capacité initiale de 3 500 tonnes d'hydrogène par an et pourra évoluer jusqu'à 75 MW ou 10 500 tonnes. VoltH2 développe également activement d'autres sites en Belgique, en France et en Allemagne. La Société a chargé la principale entreprise d'ingénierie de Sweco de concevoir les premières usines à hydrogène vert de Vlissingen et Terneuzen, qui disposeront d'un stockage d'hydrogène dédié et d'un accès aux systèmes de transport multimodal pour assurer la distribution.

Jo-Annes de Bat, cadre provincial de Zeeland, a commenté : « Les projets VoltH2 portant sur deux électrolyseurs à hydrogène à Vlissingen et Terneuzen sont un bon exemple de la manière dont nous voulons ouvrir la voie avec l'hydrogène vert dans la province de Zeeland. Il s'agit d'une excellente initiative qui montre comment nous pouvons apporter la durabilité de l'industrie et des transports en combinaison avec l'approvisionnement important en électricité durable dans la province, ce qui représente un grand pas en avant à court terme. »

Vision Hydrogen Corporation se concentre sur la production d'hydrogène pour les besoins en transport et en énergie, dans le but de contribuer à un environnement énergétique propre. Notre engagement consiste à fournir des services de production, de stockage et de distribution d'hydrogène de la plus haute qualité pour la chaîne d'approvisionnement de l'économie de l'hydrogène, au service des secteurs résidentiel, commercial et gouvernemental.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Ces énoncés peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « croire », « prévoir », « estimer », « s'attendre à » et « avoir l'intention de », entre autres. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles et les résultats réels pourraient différer sensiblement. La Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date des présentes.