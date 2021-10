VoltH2 ontvangt vergunningen voor de eerste grootschalige groene-waterstoffabriek in Benelux

Dutch French German Italian Russian Spanish

JERSEY CITY, N.J., Oct. 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- Vision Hydrogen Corporation (OTCQB:VIHD) (het "Bedrijf") kondigt met genoegen aan dat VoltH2, een in Europa gevestigde ontwikkelaar van infrastructuurprojecten voor groene-waterstofproductie die voor 15,9% eigendom is van het Bedrijf, bouw- en milieuvergunningen heeft ontvangen voor de bouw van de eerste grootschalige groene-waterstoffabriek in de Benelux-regio.



De locatie is strategisch gelegen in de North Sea Port van Vlissingen binnen een industrieel cluster en ligt in de buurt van bestaande hoogspanningsenergie- en gasinfrastructuur en grote productielocaties voor hernieuwbare energie voor de levering van groene elektronen. De groene-waterstofinstallatie van 25 MW kan tot 3500 ton groene waterstof per jaar produceren en is schaalbaar tot 100 MW of 14.000 ton. De faciliteit wordt gebouwd naast een aansluitpunt dat directe toegang biedt tot de toekomstige European Hydrogen Backbone, de speciale waterstofinfrastructuur die Europa doorkruist.

Daarnaast bevindt VoltH2 zich in de gevorderde fase van het toestaan van een tweede groene-waterstoffabriek in Terneuzen in gezamenlijke ontwikkeling met Virya Energy. Deze locatie zal ook een initiële capaciteit hebben van 3500 ton waterstof per jaar en kan worden opgeschaald tot 75 MW of 10.500 ton. VoltH2 ontwikkelt ook actief extra locaties in België, Frankrijk en Duitsland. VoltH2 heeft het toonaangevende engineeringbedrijf Sweco opdracht gegeven om de eerste groene-waterstofinstallaties in Vlissingen en Terneuzen te ontwerpen. De installaties zullen beschikken over speciale waterstofopslag en toegang tot multimodale transportsystemen ter ondersteuning van de distributie.

Jo-Annes de Bat, Lid Gedeputeerde Staten van Zeeland zei: "De VoltH2-projecten voor twee waterstofelektrolysers in Vlissingen en Terneuzen zijn een goed voorbeeld van hoe we de weg willen leiden met groene waterstof in de provincie Zeeland. Dit is een uitstekend initiatief dat laat zien hoe we de duurzaamheid van de industrie en het transport kunnen combineren met de grote levering van duurzame elektriciteit in de provincie, wat op korte termijn een grote stap vooruit is."

Over Vision Hydrogen:

Vision Hydrogen Corporation richt zich op waterstofproductie voor transport- en stroomvereisten, met als doel een bijdrage te leveren aan een omgeving met schone energie. Wij streven ernaar productie-, opslag- en distributiediensten voor waterstof van de hoogste kwaliteit te leveren voor de toeleveringsketen van de waterstofeconomie, woningen, bedrijven en overheden.

Contactpersoon:

Vision Hydrogen Corporation/Investor Relations

95 Christopher Columbus Drive, 16th Floor

Jersey City, NJ 07302

551-298-3600 USA

www.visionh2.com

Toekomstgerichte uitspraken:

Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn toekomstgericht in de betekenis conform de Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Deze uitspraken kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van toekomstgerichte woorden zoals onder andere "anticiperen", "geloven", "voorspellen", "schatten", "verwachten" en "voornemens". Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en de werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen. Het Bedrijf is niet verplicht toekomstgerichte uitspraken bij te werken of te herzien. De in dit bericht uiteengezette informatie spreekt alleen op de datum van het bericht.