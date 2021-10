MT Højgaard Holding: Opjustering af forventninger til 2021 og tidlig prognose for 2022

English Danish

MT Højgaard Holding opjusterer forventningerne til 2021. En foreløbig prognose for 2022 viser en væsentlig vækst i omsætningen med en overskudsgrad i niveauet 3,5% før særlige poster og særlige afskrivninger.

Opdaterede forventninger til 2021

MT Højgaard Holding opjusterer forventningerne til 2021 som følge af stigende aktivitet og bedre kapacitetsudnyttelse i de danske forretningsenheder. Ordreindgangen er fortsat positiv, og samtidig er der større klarhed om tidsplanerne for opstart af nye byggerier og timingen af projektsalg.



De opdaterede forventninger til 2021 er på den baggrund:



• Omsætningen ventes nu at blive i niveauet 7,1 mia. kr. (tidligere forventning: ~6,8 mia. kr.) svarende til en vækst på 19% i forhold til 2020.

• Driftsresultatet før særlige poster og særlige afskrivninger ventes nu at blive omkring 185 mio. kr. (tidligere forventning: ~160 mio. kr.) svarende til en vækst på 50% i forhold til 2020.



Køb og salg af virksomheder og aktiviteter kan fortsat påvirke forventningerne. Der henvises i øvrigt til omtalen af forudsætninger i delårsrapporten for 2. kvartal 2021.



Foreløbig resultatprognose for 2022



Den finansielle målsætning for den 3-årige Bæredygtig>22 strategi var oprindelig at hæve overskudsgraden før særlige poster og særlige afskrivninger til 4% i 2022. Det ville ved en stort set uændret omsætning i forhold til 2020 (6 mia. kr.) svare til et driftsresultat på omkring 240 mio. kr.



Ifølge en tidlig prognose antages MT Højgaard Holding nu i 2022 at nå en omsætning på over 8 mia. kr. og et driftsresultat i niveauet 280 mio. kr.



Det skal understreges, at den tidlige prognose for 2022 er behæftet med usikkerhed. Forventningerne til 2022 vil blive præciseret i februar 2022 i årsrapporten for 2021.



Koncernchef og adm. direktør Morten Hansen siger i en kommentar: ”Vi er på flere områder foran med eksekvering af strategien. Drift og indtjening forbedres løbende, hvilket opjusteringen for 2021 og den foreløbige prognose for 2022 bekræfter. Vi er også nået langt med at forme fremtidens MT Højgaard Holding via opkøb og frasalg. Men flere grundlæggende forudsætninger har ændret sig, siden vi lancerede strategien i februar 2020, og vi har også valgt at være mere konservative i værdiansættelsen af projekter.”

