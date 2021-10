Dato: 13. oktober 2021

Blue Vision A/S – aftale om afvikling af kautionsforpligtelse

Blue Vision A/S har indgået forlig vedrørende den af den tidligere ledelse i Blue Vision A/S pr. 1. oktober 2019 indgåede kautionsforpligtelse, der skete som et led i erhvervelsen af Heartcare ApS.

Den oprindelige kautionsforpligtelse udgjorde ca. 9,2 mio. kr. Forliget, der er til fuld og endelig afgørelse, udgør en samlet betaling på 7,0 mio. kr., der afvikles med 0,5 mio. kr. senest pr. 20. november 2021, og med 6,5 mio. kr. senest pr. 20. november 2023 , men hvor afviklingen i øvrigt vil være konnekst med betaling af Selskabets tilgodehavende stort 71,3 mio. kr. i Portinho S.A. Den til enhver tid værende hovedstol forrentes med en årlig rente på 5 %.

Blue Vision A/S har som et led i forliget givet kreditor sekundær sikkerhed i tilgodehavende stort DKK 71,3 mio.

Forliget vil isoleret set forbedre Blue Vision A/S’ resultat for 2021 med 2,2 mio. kr., idet Selskabet kan indtægtsføre 2,2 mio. kr. af den i årsrapporten 2020 indregnede hensættelse af kautionsforpligtelsen stor 10 mio. kr. Herudover vurderes, at Blue Vision A/S ved forliget opnår en mere hensigtsmæssig balance.

Kapitalbehovet til betaling af første afdrag stort 0,5 mio. kr. forventes fremskaffet ved Selskabets optagelse af konvertibelt lån til kurs pari jf. Selskabets vedtægter.

Krav om erstatning

Forliget muliggør, at Blue Vision A/S endeligt kan opgøre det samlede erstatningskrav mod sælgerne af Heartcare ApS samt dele af den tidligere ledelse.

Den nuværende ledelse i Blue Vision A/S sonderer pt. mulighederne for at lade erstatningskravet overdrage til en selvstændig juridisk enhed, der ikke vil være koncernforbunden eller associeret til Blue Vision A/S, i en model hvor erhverver afholder alle omkostninger til forfølgelse af erstatningskravet mod en nærmere aftalt provenudeling.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Jeanette Borg på telefon +45 3118 7057 eller pr. e-mail j.borg@bluevision.dk .

Jeanette Borg