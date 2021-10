Le colloque Safety Standdown de Bombardier célèbre son 25e anniversaire, et revient à Wichita pour se concentrer sur de nouvelles façons d’apprendre, d’appliquer et de communiquer

English French

L’anniversaire de Safety Standdown marque un quart de siècle de gouvernance et d’éducation en matière de sécurité aérienne

Cet événement phare dans le domaine de la sécurité fait la promotion de l’apprentissage continu pour mettre en lumière les plus récentes connaissances en la matière disponibles dans toute l’industrie

Les présentations en personne porteront sur certains éléments des systèmes de gestion de la sécurité, des sorties de piste, sur 25 années de leadership en automatisation aéronautique, sur la culture productive en environnements perturbateurs et plus encore



MONTRÉAL, 13 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le colloque annuel Safety Standdown de Bombardier, l’une des rencontres les plus complètes en matière de sécurité aérienne, célèbre son 25e anniversaire et l’événement de cette année revient à ses racines, à Wichita (Kansas), les 2 et 3 novembre à hôtel Hyatt Regency. Établi il y a 25 ans par l’équipe des vols de démonstration des Learjet de Bombardier, le colloque a pour thème spécial anniversaire « apprendre, appliquer, communiquer », invitant les professionnels et entreprises de l’aviation à apprendre de nouvelles techniques, à les appliquer et à communiquer leurs connaissances pour devenir des modèles en la matière.

« Depuis un quart de siècle, Bombardier est en tête de l’industrie pour ce qui est de fournir aux professionnels de l’aviation une formation essentielle axée sur les connaissances, et la série de présentations de cette année vient souligner les notions exprimées dans notre thème « apprendre, appliquer, communiquer », a indiqué Andy Nureddin, cadre de longue date chez Bombardier, qui pilote le programme Safety Standdown. « Depuis 25 ans, ce précieux événement a eu pour but de favoriser l’avènement d’une collectivité de professionnels de l’aviation qui s'engagent à apprendre tout au long de leur carrière et à diffuser des normes plus élevées de sécurité et de professionnalisme dans toute l'industrie. »

La série d’invités de cette année vient renforcer cette affirmation. Plusieurs visages familiers prendront la parole à cet événement du 25e anniversaire, dont les fidèles de Safety Standdown Tony Kern (Ed. D.), Amy Grubb et Dan Boedigheimer (Ph. D.). Christopher Lutat, associé principal de Convergent Performance, LLC, sera également présent pour explorer 25 années d’automatisation aéronautique, tandis que le capitaine Clarke « Otter » McNeace, vice-président des Opérations aériennes et des Normes d’Aviation Performance Solutions (APS), abordera le sujet populaire de perte de contrôle en vol (LOC-I).

Safety Standdown 2021 promet d’être un colloque spécial de deux jours rempli d’occasion d’apprentissage, de présentations et d’ateliers intéressants, et plus encore, jetant les bases de nombreuses autres années à venir de formation en sécurité aérienne. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire à l’événement de cette année, cliquez ici. Et si vous ne pouvez être présent en personne, joignez-vous à nous pendant la webdiffusion en direct de la séance plénière.

Fidèle à ses normes élevées en matière de sécurité, Bombardier a adopté l’exigence de la vaccination contre la COVID-19 pour Safety Standdown 2021. Tous les participants doivent présenter une preuve de vaccination complète pour entrer sur le site de Safety Standdown et doivent respecter les exigences de la CDC et de l’État du Kansas qui recommandent le port du masque à l’intérieur. Cette exigence s’applique à toutes les activités le 2 et le 3 novembre 2021.

À propos de Safety Standdown

Conçu initialement en 1996 comme événement de formation sur la sécurité axé sur les facteurs humains pour l’équipe des vols de démonstration Learjet, le colloque Safety Standdown a rapidement acquis une réputation d’excellence au-delà de la clientèle de Bombardier. En 1999, en réponse à l’intérêt croissant au sein de l’industrie, Bombardier ouvrait ces colloques à tous les pilotes. En 2010, le programme Safety Standdown s’est élargi au-delà des colloques en devenant un programme global sur les facteurs humains qui offre des ressources en ligne tout au long de l’année. Depuis 1996, on dénombre plus de 10 000 professionnels de l’aviation d’entreprise, commerciale et militaire qui ont participé aux colloques Safety Standdown en direct et par webdiffusion dans le monde entier, notamment au Brésil, au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Mexique et en Suisse. Au fil des ans, l’accès à Safety Standdown est resté gratuit pour tous les professionnels de l’aviation, car la sécurité est un engagement prioritaire pour le public voyageur.

