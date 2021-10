Les œufs liquides à base de plantes de Nabati Foods sont maintenant en vente chez Sobeys et IGA partout au Québec

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 13 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nabati Foods Global Inc. ( CSE: MEAL ) (FSE:7 UW) («Nabati Foods» ou la «Société»), une société de technologie alimentaire à base de plantes proposant des aliments entiers, naturels et d'origine végétale aux consommateurs soucieux de leur santé, annonce que son produit Nabati Plant Eggz™ est désormais disponible dans près de 300 épiceries Sobeys et IGA à travers le Québec.



Sobeys est reconnue comme le deuxième plus grand grossiste du Canada avec plus de 1 500 magasins à l'échelle nationale.

« Sobeys, une marque d'épicerie de premier plan au Canada, est une entreprise familiale, tout comme Nabati Foods, déclare le chef de la direction de Nabati Foods, Ahmad Yehya. Nous avons pour mission de faire évoluer l'alimentation grâce à notre portefeuille croissant de produits alimentaires. Nous sommes extrêmement fiers de Nabati Plant Eggz™ et du fait d'avoir créé un produit d'œufs liquides sans soya, sans gluten et à base de plantes qui offre la même expérience que les œufs de poule conventionnels. »

Nabati Plant Eggz™ est le premier produit d'œufs liquides à base de plantes fabriqué par une entreprise canadienne. Il est vendu dans des bouteilles de 355 ml et fabriqué à partir d'ingrédients sains, notamment des protéines de lupin et de pois. Sur le plan nutritionnel, chaque portion est comparable aux œufs traditionnels, soit 100 calories par portion, six grammes de protéines, deux grammes de fibres et aucun cholestérol. Le produit est également riche en vitamine A, vitamine E, riboflavine, niacine, vitamine B12 et acide pantothénique et peut être cuit de la même manière que les œufs conventionnels, dans une variété de plats, y compris des quiches, des œufs brouillés et d'autres favoris.

Fondée à Edmonton, la société Nabati Foods propose un éventail de desserts, de succédanés de fromage et de produits à base de viande végétale. Tous ses produits sont faits au Canada et sont cashers, végétaliens, exempts d'œuf, de lait et de gluten et fabriqués sans OGM ni sucre raffiné.

« C'est un tel honneur de pouvoir jouer ce rôle passionnant dans l'évolution de l'alimentation et, aujourd'hui, avec Sobeys et IGA, de proposer ce nouveau produit à un plus grand nombre de clients au Québec, indique M. Yehya. Après le lancement du produit partout au Canada en juillet, les commentaires de nos clients ont été incroyablement positifs. Nous sommes ravis de pouvoir redonner l'expérience du déjeuner classique aux personnes qui suppriment les aliments d'origine animale ou d'autres produits contenant du soya, du gluten et d'autres éléments allergènes. »

Abonnez-vous à des mises à jour sur Nabati Foods ici : https://invest.nabatifoods.com/

Trouvez les produits Nabati Foods à proximité ici : https://www.nabati.ca/a/store-locator

À propos de Nabati Foods Global Inc.

Nabati Foods Global Inc. est le propriétaire de Nabati Foods Inc. (« Nabati Foods »), une société familiale de technologie alimentaire proposant des aliments entiers, naturels, à base de plantes, sans gluten et sans soya aux consommateurs soucieux de leur santé. Nabati Foods a été fondée en 2014 et possède quatre gammes de produits phares, dont des gâteaux au fromage sans lait, des succédanés de fromage, des viandes à base de plantes et un produit d'œufs liquides à base de plantes. Les produits de Nabati Foods sont distribués au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier par les réseaux du commerce électronique, des épiceries, des services alimentaires et de l'industrie. En savoir plus : https://invest.nabatifoods.com/

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Ahmad Yehya

Directeur et chef de la direction

Pour toute demande des investisseurs ou tout complément d'information, veuillez contacter : ir@nabatifoods.com

Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Brittany@Exvera.com

Retrouvez Nabati sur les réseaux sociaux : sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres de Nabati dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, dans sa version modifiée (« U.S. Securities Act »), ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les titres ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines (telles que définies dans le règlement S de la « U.S. Securities Act »), sauf s'ils sont enregistrés en vertu de la « U.S. Securities Act » et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ou en vertu d'exemptions aux exigences d'enregistrement de la « U.S. Securities Act » et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables.

Avis de non-responsabilité concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières en vigueur. L'utilisation de l'un des mots « s'attend à », « anticipe », « continue », « estime », « objectif », « peut », « fera », « projette », « devrait », « croit », « prévoit », « a l'intention » et d'autres expressions similaires visent à identifier des informations ou des énoncés prospectifs. Les énoncés et informations prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés de la société. Bien que la société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces énoncés et informations prospectifs sont fondés sont raisonnables, une confiance indue ne doit pas être placée sur les énoncés et informations prospectifs, car la société ne peut donner aucune assurance qu'ils s'avéreront corrects. Étant donné que les énoncés et informations prospectifs concernent des événements et des conditions futurs, de par leur nature même, ils impliquent des risques et des incertitudes inhérents. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations concernant les plans d'affaires généraux de la société. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement anticipés en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence significative sur ces informations prospectives sont décrits dans les facteurs de risque du prospectus définitif, y compris toutes les annexes qui y sont jointes, qui sont disponibles sur le profil de la société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

Les lecteurs sont avertis que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde. Les énoncés et informations de nature prospective contenus dans le présent communiqué de presse sont valides à la date indiquée dans le présent communiqué de presse et la société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé ou information de nature prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois en vigueur ne l'exigent.