Résultats annuels au 30 juin 2021

English French

VILMORIN & CIE CONCLUT UN EXERCICE D’EXCELLENTE QUALITÉ, DÉPASSANT NETTEMENT L’ENSEMBLE DES OBJECTIFS FIXÉS





FORTE HAUSSE DU DIVIDENDE À 1,60 EURO PAR ACTION (+60 %)





ACTUALITÉ : NOMINATION DE FRANCK BERGER EN TANT QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE VILMORIN & CIE





PERSPECTIVES 2021-2022 : OBJECTIF DE CROISSANCE D’ACTIVITÉ D’AU MOINS 4 %* ET D’UN TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE D’AU MOINS 8,5 %





* À données comparables

COMPTES ANNUELS 2020-2021

DES PERFORMANCES FINANCIÈRES EN PROGRESSION SOUTENUE

Les comptes annuels consolidés 2020-2021, clos au 30 juin 2021, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie dans sa séance du 13 octobre 2021. Les Commissaires aux Comptes ont procédé à un audit de cette information financière annuelle ; leurs conclusions ne relèvent aucune observation ni réserve.

En millions d'euros 2019-2020 2020-2021 Variation

à données courantes

vs 2019-2020 Chiffre d’affaires annuel 1 435,2 1 476,6 +8,0 %(1) EBITDA 347,9 367,2 +19,3 M€ Résultat opérationnel 109,8 127,4 +17,6 M€ Résultat mis en équivalence 17,9 26,3 +8,4 M€ Résultat financier -53,3 -46,9 +6,4 M€ Impôts sur les résultats

Dont : Impôts courants

Impôts différés -6,9







-11,0

4,1 -13,4







-21,5

8,1 -6,5 M€







-10,5 M€

+4,0 M€ Résultat net consolidé 67,5 93,4 +25,9 M€ Résultat net part du Groupe 66,2 92,3 +26,1 M€

(1) À données comparables.

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 30 juin 2021.

Le chiffre d’affaires consolidé(1), correspondant au revenu des activités ordinaires, s’élève pour l’exercice 2020-2021, à 1 476,6 millions d’euros, soit une hausse significative de 2,9 % à données courantes par rapport à l’exercice précédent. Retraité à données comparables, il affiche une forte progression : +8 %.

Après prise en compte des coûts de destruction et de dépréciation des stocks, la marge sur coût des ventes s’établit à 49,3 %, en baisse de 0,5 point par rapport à 2019-2020.

Les charges opérationnelles nettes s’établissent à 600,6 millions d’euros, contre 604,4 millions d’euros au 30 juin 2020.

Conformément à ses orientations stratégiques, Vilmorin & Cie a poursuivi en 2020-2021 ses programmes de recherche, tant en matière de sélection végétale classique que de biotechnologies.

L’effort de recherche s’élève à 257 millions d’euros contre 260,2 millions d’euros en 2019-2020 et représente 16,4 % du chiffre d’affaires semences des activités destinées aux marchés professionnels et intégrant les activités de la société nord-américaine AgReliant détenue à 50 %.

Ainsi, le résultat opérationnel consolidé s’élève à 127,4 millions d’euros, en hausse sensible par rapport à l’exercice précédent (109,8 millions d’euros) ; il fait ressortir une marge opérationnelle comptable de 8,6 %, en croissance de 0,9 point par rapport à 2019-2020. Quant à la marge opérationnelle courante, elle s’établit à 8,9 %, en progression marquée (+1,1 point) par rapport à l’exercice précédent. Celle-ci reflète la belle performance commerciale de l’ensemble des activités ainsi que la très bonne maîtrise des charges opérationnelles, liée pour partie au contexte de crise sanitaire.

La quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence s’établit à 26,3 millions d’euros, soit une progression de 8,4 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. Cette réalisation traduit la performance remarquable de Seed Co, tant à l’international qu’au Zimbabwe, en dépit du contexte d’hyperinflation, ainsi que les bons niveaux de résultats des sociétés AGT (Australie) et Hengji Limagrain Seeds (Chine). Malgré une légère contraction de son activité, AgReliant affiche également une progression de son résultat et contribue significativement à la hausse des résultats des sociétés mises en équivalence.

Le résultat financier enregistre une charge nette de 46,9 millions d’euros contre 53,3 millions d’euros en 2019-2020. Il s’améliore ainsi de 6,4 millions d’euros, dont 8,6 millions d’euros au titre du coût du financement, conséquence notamment des opérations de refinancement réalisées au cours de l’exercice. Les autres produits et charges financiers, en dégradation de 2,2 millions d’euros, tiennent compte notamment de pertes de change nettes à hauteur de 17,2 millions d’euros, le contexte de crise sanitaire ayant continué d’affecter significativement les positions du groupe.

La charge nette d’impôts sur les résultats s’élève à 13,4 millions d’euros contre 6,9 millions d’euros en 2019-2020. Celle-ci enregistre une augmentation de la charge nette d’impôts courants, qui s’établit à 21,5 millions d’euros contre 11 millions d’euros l’année précédente, évolution pour partie liée aux dispositifs fiscaux incitatifs mis en place par les états en 2020, notamment les États-Unis, à l’occasion de la première crise sanitaire.

Enfin, le résultat net total s’élève à 93,4 millions d’euros, en forte hausse de 25,9 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. Le résultat net part du Groupe ressort à 92,3 millions d’euros. Il s’agit du résultat net le plus élevé depuis 2012-2013.

Par rapport à l’exercice précédent, la structure bilancielle au 30 juin 2021 est marquée par une baisse du rapport de l’endettement net aux capitaux propres (soit un gearing de 65 %, contre 76 % au 30 juin 2020), liée à la reconstitution de capitaux propres à hauteur de 99,2 millions d’euros et à une baisse de l’endettement net de 66,1 millions d’euros par rapport au 30 juin 2020.

Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie (280,5 millions d’euros), l’endettement financier net total ressort à 867,4 millions d’euros au 30 juin 2021 contre 933,5 millions d’euros au 30 juin 2020. La part de l’endettement financier non courant s’établit à 994,8 millions d’euros, contre 600 millions d’euros précédemment, du fait principalement de l’émission d’un nouvel emprunt obligataire public à hauteur de 450 millions d’euros.

Les capitaux propres part du Groupe s’établissent à 1 281,2 millions d’euros et les intérêts minoritaires à 47,8 millions d’euros.

Sur ces bases, le « leverage » s’élève au 30 juin 2021 à 2,4 contre 2,7 au 30 juin 2020.

(1) Cf. communiqué de presse Vilmorin & Cie publié le 2 août 2021.

UN DIVIDENDE DE 1,60 EURO PAR ACTION

Le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 10 décembre 2021 un dividende de 1,60 euro par action, en forte hausse (+60 %) par rapport à l’exercice précédent. Celui-ci correspond à un taux de distribution en augmentation significative à 39,7 %, contre 34,6 % en 2020.

Le détachement du dividende interviendra le 13 décembre 2021 et sa mise en paiement sera effective au 15 décembre 2021.

ACTUALITÉS

Proposition de nomination de Sébastien BRIFFOND en tant qu’Administrateur de Vilmorin & Cie

À l’occasion de l’Assemblée Générale Mixte, qui se tiendra le 10 décembre 2021 à Paris, il sera proposé la nomination de Monsieur Sébastien BRIFFOND en tant qu’Administrateur de Vilmorin & Cie, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2024.

Agriculteur et Administrateur de Limagrain depuis 2015, Sébastien BRIFFOND en est Vice-Président depuis décembre 2020. Il exerce plusieurs mandats au sein de différentes branches d’activité du Groupe et est notamment Président de la branche Produits de Jardin de Vilmorin & Cie.

Nomination de Franck BERGER en tant que Directeur Général Délégué de

Vilmorin & Cie, compte tenu du prochain départ à la retraite de Daniel JACQUEMOND

Proche de la limite d’âge statutaire, Daniel JACQUEMOND, Directeur Général Délégué de Vilmorin & Cie, partira à la retraite fin 2021.

Entré dans le Groupe il y a plus de 35 ans, Daniel JACQUEMOND a été Directeur Général Délégué de Vilmorin & Cie depuis fin 2017. Il a contribué à la définition et au déploiement de la stratégie de développement et d’innovation. À ce titre, il a notamment participé à l’atteinte et la consolidation du leadership mondial des Semences Potagères, à l’internationalisation des Semences de Grandes Cultures, ainsi qu’à la transformation de l’activité Produits de Jardin, permettant à Vilmorin & Cie de se développer constamment et de se renforcer progressivement pour répondre aux enjeux des marchés de demain.

Dans cette perspective, Franck BERGER a été nommé Directeur Général Délégué de Vilmorin & Cie lors du Conseil d’Administration qui s’est réuni le 13 octobre 2021. Franck BERGER était Directeur des Semences Potagères de Vilmorin & Cie depuis 2016.

Diplômé d’AgroParis Tech (France), il est doté d’une expérience de plus de 30 ans dans les principaux métiers du Groupe et a notamment occupé plusieurs postes de Direction au sein de l’activité Semences Potagères, en France, aux États-Unis et au Japon. Il est Vice-Président de l'UFS (Union Française des Semenciers), après en avoir été le Président de 2016 à 2019, et représente la France au Conseil d'Administration de l’ISF (International Seed Federation).

Franck BERGER assurera, dans la continuité, le déploiement de la stratégie de développement de Vilmorin & Cie.

Rémi BASTIEN est nommé Directeur des Semences Potagères de Vilmorin & Cie ; il prendra ses fonctions début 2022. Il rejoindra, à ce titre, le Comité Exécutif de Vilmorin & Cie.

Rémi BASTIEN est Directeur Général de la Business Unit Semences Potagères HM.CLAUSE depuis 2017.

Diplômé d’AgroParis Tech (France), il bénéficie d’une expérience de près de 20 ans dans le secteur semencier et a notamment travaillé en France, en Suisse et en Hongrie. Il a rejoint Vilmorin & Cie en 2013, où il a été nommé la même année Directeur Général de la Business Unit Limagrain Europe (Semences de Grandes Cultures).

PERSPECTIVES 2021-2022 :

OBJECTIF DE CROISSANCE D’ACTIVITÉ D’AU MOINS 4 %(1)

ET D’UN TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE D’AU MOINS 8,5 %

(1) À données comparables.

Vilmorin & Cie conclut un exercice 2020-2021 d’excellent niveau, avec des performances en progression soutenue, tant en termes de chiffre d’affaires que de performance opérationnelle et de résultat net. Bien que le contexte de crise sanitaire ait continué de générer des incertitudes et des contraintes opérationnelles durant l’exercice, l’activité de Vilmorin & Cie n’a pas été sensiblement impactée. Semences Potagères, Semences de Grandes Cultures et Produits de Jardin : toutes les activités affichent ainsi une belle progression, démontrant à nouveau la résilience du modèle de Vilmorin & Cie et ses potentiels de développement.

En Semences Potagères, grâce à un exercice en croissance robuste, Vilmorin & Cie consolide sa position au 1er rang mondial, illustrant la pertinence de sa stratégie combinant innovation et proximité des marchés. En Semences de Grandes Cultures, l’exercice a été marqué par une performance remarquable, traduisant le renforcement des positions commerciales de Vilmorin & Cie sur la plupart des zones géographiques, dans un contexte marqué par l’augmentation des prix des productions agricoles.

Vilmorin & Cie a en outre poursuivi le déploiement de ses orientations stratégiques, notamment en termes d’investissement dans la recherche et de développement mondial sur les marchés professionnels de l’agriculture et du maraîchage.

L’année 2021-2022 devrait permettre à Vilmorin & Cie de poursuivre le renforcement de ses positions concurrentielles, dans des conditions de marchés qui devraient encore rester incertaines, en raison de la poursuite probable de la crise sanitaire mondiale. Vilmorin & Cie continuera de façon raisonnée ses investissements en recherche et développement, en particulier sur les technologies amont, tout en restant attentive à toute opportunité de croissance externe en adéquation avec ses enjeux stratégiques.

Pour l’exercice 2021-2022, Vilmorin & Cie fixe l’objectif d’atteindre une progression de son chiffre d’affaires consolidé d’au moins 4 % à données comparables, avec :

une croissance d ’au moins 3 % à données comparables en Semences Potagères ,

une croissance d’au moins 6 % à données comparables en Semences de Grandes Cultures.

En outre, Vilmorin & Cie se donne comme objectif de réaliser un taux de marge opérationnelle courante d’au moins 8,5 %. Celui-ci prendra en compte un effort de recherche qui devrait être comparable à celui de 2020-2021 et réparti de façon équilibrée entre les Semences Potagères et les Semences de Grandes Cultures.

Vilmorin & Cie vise enfin une contribution des sociétés mises en équivalence – principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures) de près de 30 millions d’euros.

Les objectifs pour 2021-2022 doivent permettre à Vilmorin & Cie de poursuivre la belle dynamique de croissance de ses activités tout en continuant à délivrer des performances financières solides. Sur un marché des semences résolument porteur, dont la crise sanitaire a souligné le rôle stratégique, Vilmorin & Cie sera ainsi en mesure de conforter sa position de quatrième semencier mondial et de confirmer sa capacité à offrir durablement des perspectives de développement résilient.



CONTACT COMMUNICATION FINANCIÈRE ET RELATIONS INVESTISSEURS

À compter du 13 octobre 2021, Édouard ROCHE est nommé Directeur de la Communication Financière et des Relations Investisseurs de Vilmorin & Cie, sous la responsabilité d’Olivier FALUT, Directeur Financier.

Édouard ROCHE succède à Valérie MONSÉRAT, qui rejoint la Direction des Ressources Humaines Groupe en qualité de Directrice Diversité et Acquisition des Talents.

De formation supérieure en communication des entreprises, Édouard ROCHE est doté de près de 10 ans d’expérience au sein d’une banque coopérative où il a occupé plusieurs fonctions en Communication, RSE et Marketing.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Lundi 8 novembre 2021(1)

Publication du chiffre d’affaires à la fin du 1e trimestre 2021-2022

Vendredi 10 décembre 2021

Assemblée Générale des Actionnaires

Lundi 13 décembre 2021

Détachement du dividende

Mercredi 15 décembre 2021

Mise en paiement du dividende

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.

(1) Publication post-clôture de Bourse.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Olivier FALUT

Directeur Financier

olivier.falut@vilmorincie.com

Édouard ROCHE

Directeur Communication Financière et Relations Investisseurs

edouard.roche@vilmorincie.com

Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85

www.vilmorincie.com

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Semencier multi-espèces, Vilmorin & Cie met en marché, chaque année, environ 300 nouvelles variétés, pour répondre aux besoins de toutes les formes d’agriculture dans leur diversité et permettre aux agriculteurs de produire mieux et de produire plus.

Soutenue par son Actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et groupe semencier international, la croissance de Vilmorin & Cie s’appuie sur la recherche et l’internationalisation, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles, sur des marchés mondiaux résilients.

Guidée, depuis ses origines en 1743, par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, la persévérance et la coopération.

Retrouvez la présentation des résultats annuels 2020-2021 sur le site www.vilmorincie.com, en page d’accueil.





ANNEXE 1 :

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2020-2021

ET ÉVOLUTION PAR TRIMESTRE ET PAR BRANCHE

En millions d'euros 2019-2020 2020-2021 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Dont :

Impact

devises Effet périmètre Premier trimestre 231,9 234,4 +1,1 % +6,7 % -12,2 -0,2 Semences Potagères 108,6 104,8 -3,5 % +2,2 % -6,1 0,0 Semences

de Grandes Cultures 116,1 120,5 +3,8 % +9,5 % -6,0 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 7,3 9,1 +24,9 % +28,7 % -0,1 -0,2 Deuxième trimestre 258,9 291,4 +12,6 % +20,6 % -17,1 -0,2 Semences Potagères 139,8 148,3 +6,0 % +12,2 % -7,7 0,0 Semences

de Grandes Cultures 112,8 133,7 +18,6 % +29,2 % -9,3 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 6,2 9,4 +50,2 % +58,9 % -0,1 -0,2 Troisième trimestre 571,4 579,8 +1,5 % +7,1 % -29,7 -0,2 Semences Potagères 215,8 212,2 -1,7 % +3,6 % -10,9 0,0 Semences

de Grandes Cultures 333,2 337,7 +1,3 % +7,3 % -18,6 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 22,4 30,0 +33,6 % +36,4 % -0,2 -0,2 Quatrième trimestre 373,0 371,1 -0,5 % +1,8 % -8,5 0,0 Semences Potagères 241,3 235,3 -2,5 % +0,8 % -7,7 0,0 Semences

de Grandes Cultures 115,0 124,1 +8,0 % +8,8 % -0,8 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 16,8 11,6 -30,9 % -31,2 % 0,0 0,0 Chiffre d’affaires annuel 1 435,2 1 476,6 +2,9 % +8,0 % -67,5 -0,5 Semences Potagères 705,5 700,6 -0,7 % +4,1 % -32,4 0,0 Semences

de Grandes Cultures 677,0 716,1 +5,8 % +11,5 % -34,7 0,0 Produits de Jardin

et Holdings 52,7 60,0 +13,8 % +15,9 % -0,4 -0,5

ANNEXE 2 :

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions d'euros 20-21 19-20 Revenu des activités ordinaires 1 476,6 1 435,2 Coût des ventes -748,6 -721,0 Frais marketing et commerciaux -193,4 -201,0 Frais de recherche et développement -217,0 -216,2 Frais généraux et administratifs -189,3 -192,8 Autres produits et charges opérationnels -0,9 5,6 Résultat opérationnel 127,4 109,8 Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 26,3 17,9 Coût du financement -25,1 -33,7 Autres produits et charges financiers -21,8 -19,6 Impôts sur les résultats -13,4 -6,9 Résultat des activités poursuivies 93,4 67,5 Résultat des activités abandonnées - - Résultat de la période 93,4 67,5 Dont attribuable aux propriétaires de la société 92,3 66,2 Dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1,1 1,3 Résultat des activités poursuivies par action

- attribuable aux propriétaires de la société 4,03 2,89 Résultat des activités abandonnées par action

- attribuable aux propriétaires de la société - - Résultat de la période par action

- attribuable aux propriétaires de la société 4,03 2,89 Résultat dilué des activités poursuivies par action

- attribuable aux propriétaires de la société 4,02 2,89 Résultat dilué des activités abandonnées par action

- attribuable aux propriétaires de la société - Résultat dilué de la période par action

- attribuable aux propriétaires de la société 4,02 2,89

ANNEXE 3 :

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL

En millions d'euros 20-21 19-20 Résultat de l’exercice 93,4 67,5 Variation des écarts de conversion -38,1 -39,0 Variation de juste valeur des instruments financiers 7,0 -1,4 Changement de méthode - - Effet d’impôt -0,3 0,4 Éléments recyclables en résultat -31,4 -40,0 Variation de juste valeur des instruments financiers -0,9 -1,8 Pertes et gains actuariels 19,1 -8,5 Effet d’impôt -4,6 3,2 Éléments non recyclables en résultat 13,6 -7,1 Autres éléments du résultat global de l’exercice net d’impôt -17,8 -47,1 Résultat global de l’exercice 75,6 20,4 > Dont attribuable aux propriétaires de la société 74,7 20,5 > Dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0,9 -0,1

ANNEXE 4 :

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Actif

En millions d'euros 30.06.21 30.06.20 Goodwill 429,5 434,9 Autres immobilisations incorporelles 741,5 737,7 Immobilisations corporelles 297,6 288,9 Droits d'utilisation des actifs loués 61,6 63,2 Actifs financiers non courants 24,6 34,5 Participations mises en équivalence 385,0 349,9 Impôts différés 28,3 24,9 Total des actifs non courants 1 968,1 1 934,0 Stocks 504,8 528,7 Clients et autres débiteurs 505,5 494,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 280,5 235,2 Total des actifs courants 1 290,8 1 258,0 Total de l’actif 3 258,9 3 192,0

Passif

En millions d'euros 30.06.21 30.06.20 Capital social 349,5 349,5 Réserves et résultats 931,7 865,3 Capitaux propres attribuables aux

propriétaires de la société 1 281,2 1 214,8 Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 47,8 15,0 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 1 329,0 1 229,8 Provisions pour avantages au personnel 49,0 69,1 Dettes financières non courantes 994,8 600,0 Obligations locatives non courantes 43,0 46,2 Impôts différés 92,4 93,1 Total des passifs non courants 1 179,2 808,4 Autres provisions 16,8 18,3 Fournisseurs et autres créditeurs 527,2 513,1 Produits différés 29,7 29,3 Dettes financières courantes 157,3 572,9 Obligations locatives courantes 19,7 20,2 Total des passifs courants 750,7 1 153,8 Total du passif 3 258,9 3 192,0

ANNEXE 5 :

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

En millions d'euros



Attribuables aux propriétaires de la société Attribuables aux participa-tions ne donnant pas le contrôle



Total



Capital Primes Résultat et autres réserves Réserves de conversion Total 01.07.19 349,5 300,6 642,0 -58,8 1 233,3 87,9 1 321,2 Autres éléments du résultat global net d’impôt - - -8,1 -37,6 -45,7 -1,4 -47,1 Résultat net - - 66,2 - 66,2 1,3 67,5 Résultat global de l'exercice - - 58,1 -37,6 20,5 -0,1 20,4 Variation des titres auto-détenus - - - - - - - Dividendes versés - - -31,0 - -31,0 -1,1 -32,1 Variations de périmètre - - - - - - - Variation de capital de la société mère - - - - - - - Variation de capital des filiales - - -3,9 - -3,9 0,7 -3,2 Variation des parts d’intérêts - - 3,3 - 3,3 -72,3 -69,0 Obligations remboursables en

actions - - - - - - - Impact des ajustements en monnaie hyperinflationniste - - 2,3 - 2,3 - 2,3 Impact des ajustements liés au changement de monnaie fonctionnelle - - -9,6 - -9,6 -0,1 -9,7 Reclassements - - 0,3 -0,3 - - - Autres - - -0,1 - -0,1 - -0,1 30.06.20 349,5 300,6 661,4 -96,7 1 214,8 15,0 1 229,8 Autres éléments du résultat global net d’impôt - - 20,1 -37,7 -17,6 -0,2 -17,8 Résultat net - - 92,3 - 92,3 1,1 93,4 Résultat global de l'exercice - - 112,4 -37,7 74,7 0,9 75,6 Variation des titres auto-détenus - - -0,1 - -0,1 - -0,1 Dividendes versés - - -22,9 - -22,9 -1,6 -24,5 Variations de périmètre - - - - - 7,2 7,2 Variation de capital de la société mère - - - - - - - Variation de capital des filiales - - -0,5 - -0,5 0,7 0,2 Variation des parts d’intérêts - - 0,6 - 0,6 16,4 17,0 Obligations remboursables en

actions - - - - - 9,5 9,5 Impact des ajustements en monnaie hyperinflationniste - - 15,9 - 15,9 - 15,9 Reclassements - - -5,7 5,7 - - - Autres - - -1,3 - -1,3 -0,3 -1,6 30.06.21 349,5 300,6 759,8 -128,7 1 281,2 47,8 1 329,0

ANNEXE 6 :

GLOSSAIRE

Données comparables

Les données comparables sont les données reconstituées à périmètre et taux de change constants. Les données financières de 2019-2020 se voient donc appliquer le taux moyen de l’exercice 2020-2021, ainsi que d’éventuelles évolutions de périmètre, pour être comparables avec les données de l’exercice 2020-2021.

L’évolution du périmètre de consolidation provient de la cession des activités de la branche Produits de Jardin en Turquie, finalisée en fin d’exercice 2019-2020.

Données courantes

Les données courantes sont les données aux taux de change historiques de la période et ne tenant pas compte d’effet périmètre.

EBITDA

L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel auquel s’ajoutent les dotations aux amortissements et pertes de valeur.

Effort de recherche

L’effort de recherche correspond à la dépense de recherche brute avant immobilisation des frais de recherche et crédit d’impôt recherche.

Gearing

Le gearing est défini comme le ratio comparant la dette financière nette(1) aux capitaux propres(2).

Leverage

Le leverage est défini comme le ratio comparant la dette financière nette(1) à l’EBITDA.

Marge opérationnelle courante

La marge opérationnelle courante est définie comme la marge opérationnelle comptable, retraitée des impairments et des coûts de restructuration.

(1) La dette financière nette est égale à l’endettement financier net.

(2) Les capitaux propres correspondent à la ligne « Capitaux propres de l’ensemble consolidé », telle que présentée dans l’État de la situation financière.





Pièce jointe