Safe Medical inaugure son Centre d’Innovation et de Production Intégré (CIPI) sur le site industriel

de Fleurieux-sur-l’Arbresle (69)







Un module d’impression 3D titane et une salle blanche dédiée au conditionnement complètent les installations existantes

2,5M€ ont été investis sur le site de Safe Medical depuis son acquisition par Safe Orthopaedics en 2020

Un complexe industriel leader en Europe pour l’innovation et la production de dispositifs médicaux de chirurgie orthopédique

Éragny-sur-Oise, Fleurieux-sur-l’Arbresle, le 13 octobre 2021 à 17h45 CET – Safe Orthopaedics (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce l’inauguration de son Centre d’Innovation et de Production Intégrée (CIPI), sur le site industriel de Fleurieux-sur-l’Arbresle (69). Opérationnel depuis septembre, le CIPI comporte deux salles blanches dédiées au conditionnement des dispositifs médicaux et un module d’impression 3D titane, pour la conception d’implants et d’outils chirurgicaux. Il complète les lignes de production et l’unité R&D mises en place en 2020 et entièrement dédiées à la chirurgie orthopédique.

Safe Orthopaedics a fait l’acquisition de Safe Medical (Ex-LCI Medical) en 2020. Depuis, la société a investi 2,5 millions d’euros sur le site de Fleurieux-sur-l’Arbresle, pour en faire un complexe industriel leader en Europe pour l’innovation et la production de dispositifs médicaux de chirurgie orthopédique. Un million d’euros ont été consacrés à la rénovation et l’extension des bâtiments, et près d’1,5 million au rééquipement technologique du site (1,5M€). Le groupe Safe a bénéficié, pour ce projet, du soutien de Bpifrance, via un prêt innovation de 0,8M€.

L’activité du site de Safe Medical est portée par la reprise de l’activité de sous-traitance, avec des volumes désormais supérieurs à leur niveau d’avant-crise, et par l’internationalisation de la production des innovations propiétaire de Safe Orthopaedics.

Pierre Dumouchel, président-directeur général de Safe Orthopaedics : « Nous nous félicitons de la mise en place de notre Centre d’Innovation et de Production Intégré (CIPI), dans le respect du calendrier que nous nous étions fixé il y a un an, lors du lancement des travaux. L’intégration, sur un même site, de l’ensemble de la chaine de valeur, de la R&D à la fabrication, nous permet de rationaliser nos process avec, à la clé, un impact économique et environnemental tout en nous donnant également les moyens d’accélérer radicalement le cycle d’innovation. Nous continuerons d’investir sur le site de Fleurieux-sur-l’Arbresle pour maintenir l’excellence de ce site industriel et assurer notre leadership dans la chirurgie du rachis».

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier destechnologies prêtes àl’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant àréduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêtdu patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics,dont le siège social est situéen région parisienne (Eragny-sur-Oise(95610)) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise(Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de productions en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210)et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

Safe Orthopaedics

François-Henri Reynaud

Chief Financial and Administrative Officer

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00

investors@safeorthopaedics.com

Press Relations

Ulysse Communication

Pierre-Louis Germain / +33 (0)6 64 79 97 51 / plgermain@ulysse-communication.com

Bruno Arabian / +33 (0)6 87 88 47 26 / barabian@ulysse-communication.com

