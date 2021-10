Winfarm : Résultats Semestriels 2021.

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 13 octobre 2021





RESULTATS SEMESTRIELS 2021

Dynamique commerciale soutenue

Amélioration de la rentabilité de l’Agrofourniture

Structuration du Groupe pour engager une nouvelle phase de croissance





WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, publie aujourd’hui ses résultats consolidés du 1er semestre 2021.

Le Conseil d’administration du 13 octobre 2021 a arrêté les comptes consolidés clos au 30 juin 2021. Ces comptes ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes et les rapports de certification sont en cours d’établissement.

WINFARM rappelle que le Groupe a sponsorisé une équipe de cyclisme professionnelle dans le cadre d’un contrat de 3 ans. En 2020, WINFARM a communiqué sur un EBITDA ajusté, retraité de ces coûts, aux fins de présenter la performance économique du Groupe sans prendre en compte ces dépenses spécifiques. A compter de 2021, le contrat de sponsor titre devient un contrat de partenariat (400 K€ / an). Le Groupe a décidé de revenir à un EBITDA sans retraitement, aux fins d’offrir dès à présent une lisibilité de ses comptes en vue d’une comparabilité par rapport à l’ambition d’EBITDA qu’il s’est fixé pour 2025.

Données consolidées, normes françaises,

Revue limitée, en K€ S1 2021 S1 2020 Chiffre d’affaires 51 996 49 402 Dépenses de sponsoring et de droit à l’image1 (200) (1 483) EBITDA 2 221 1 018 Marge EBITDA 4,3% 2,1% Dotations aux amortissements et provisions (1 318) (1 052) Résultat d’exploitation 1 023 50 Résultat financier (91) (42) Résultat exceptionnel 92 188 Impôt sur les bénéfices (461) (190) Quote part du résultat net des sociétés mise en équivalence 60 191 Résultat net part du groupe 660 111

PROGRESSION DES VENTES SUR L’ACTIVITE HISTORIQUE, ACCELERATION SUR LES RELAIS DE CROISSANCE

En millions d’euros, Revue limitée S1 2021 S1 2020 Variation Agrofourniture 46,5 42,8 +9% Agronutrition 4,8 6,0 -20% Autres 0,7 0,6 +15% Total 52,0 49,4 +5%

AGROFOURNITURE

Accélération des marchés à fort potentiel du cheval (+41%) et du paysage (+85%)

L’activité Agrofourniture (89% du chiffre d’affaires semestriel), sous la marque Vital Concept, a enregistré une progression des ventes de +8,7% par rapport au 1er semestre 2020.

WINFARM a bénéficié des effets de sa diversification engagée sur les marchés du cheval et du paysage dont les ventes ont continué de s’accélérer au cours des 6 premiers mois, enregistrant respectivement des croissances de +40,6% et +84,6%. Ces performances sont d’autant plus notables qu’elles s’inscrivent après des progressions fortes respectives de +23% et +42% en 2019, et de +33% et +88% en 2020, confirmant le fort potentiel de ces marchés dans la croissance future du Groupe.

Le Groupe a également bénéficié de la forte progression du segment clôture représentant à elle seule plus d’un tiers de la croissance globale du chiffre d’affaires semestriel.

Fort de sa notoriété désormais établie, Vital Concept devient aujourd’hui une marque incontournable et un partenaire de référence sur ces deux marchés.

Sur son périmètre historique, le Groupe est également en croissance profitant d’une diversification réussie sur des catégories fortement demandées comme la gamme Tubulaire dans le matériel d’élevage, les pièces d’usure avec le développement de la marque STEROK, ou encore la gamme Vêtements Chaussants.

AGRONUTRITION

Agronutrition : Changement de Direction et retrait conjoncturel à l’export en raison de la situation sanitaire

La Direction du Groupe a décidé de revoir en début d’année la Direction opérationnelle de l’activité Agronutrition, sous la marque Alphatech, pour lui permettre d’être en mesure de suivre la feuille de route stratégique. De plus, l’activité a été temporairement pénalisée par une recrudescence de cas de grippe aviaire dans les pays d’Asie du Sud Est conjuguée à un contexte sanitaire lié à la Covid qui a continué de pénaliser les échanges commerciaux à l’export alors que Alphatech réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires à l’international.

AMELIORATION DE LA RENTABILITE PORTEE PAR LE POLE AGROFOURNITURE

La marge brute du Groupe a progressé plus rapidement que la croissance de l’activité. En hausse de +8% à 17,1 M€, elle représente désormais 32,8% du chiffre d’affaires contre 32,1% au 1er semestre 2020. Dans un contexte de hausse généralisée des matières premières, cette maîtrise de la marge brute illustre la capacité du Groupe à répercuter efficacement les hausses de tarif d’achats.

La hausse de l’activité et la poursuite des travaux portant sur l’optimisation des flux logistiques ainsi que la réduction du recours à la sous-traitance ont continué à favoriser la progression de l’EBITDA sur le pôle agrofourniture qui s’élève à 2,2 M€ représentant 6,1% du chiffre d’affaires contre 4,2% au 1er semestre 2020.

Sur le pôle Agronutrition, l’EBITDA ressort en augmentation à 0,6 M€ contre 0,2 M€ au 1er semestre 2020, bénéficiant de la hausse du taux de marge brute qui a permis de limiter l’impact de la baisse d’activité sur le pôle liée au repli des ventes à l’export.

Au total, l’EBITDA consolidé s’élève à 2,2 M€ contre 1,0 M€ au 1er semestre 2020, représentant une marge d’EBITDA de 4,3% du chiffre d’affaires contre 2,1% au S1 2020. En réintégrant les dépenses de sponsoring et de droits à l’image, le taux d’EBITDA ajusté aurait été de 4,5% contre 5,1% au 1er semestre 2020.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions pour un montant de 1,3 M€, le résultat d’exploitation s’élève à 1,0 M€ contre 0,1 M€ au 1er semestre 2020.

Le résultat net part du groupe s’établit à 0,7 M€ contre 0,1 M€ au 1er semestre 2020

UNE STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE

Au 30 juin 2021, la société affiche des capitaux propres de 22,9 M€ pour un endettement financier de 18,6 M€ (intégrant les dettes envers les établissements de crédit, les dettes financières sur locations financières, les concours bancaires courants et les apports en comptes courants actionnaires), en diminution de 5,5 M€ par rapport au 1er semestre 2020. La trésorerie s’établit à 16,2 M€ intégrant le produit de l’exercice de l’option de surallocation lié à la levée de fonds réalisée en décembre 2020 dans le cadre de l’introduction en bourse de la société.

PERSPECTIVES 2021

Vers une nouvelle phase de croissance

Au second semestre 2021, le Groupe est confiant dans le maintien d’une dynamique commerciale soutenue. WINFARM bénéficiera notamment de l’acquisition de BTN Haas réalisée en juillet dernier, une nouvelle étape importante dans sa stratégie de conquête européenne, en s’imposant comme un acteur majeur aux Pays-Bas, l’un des marchés incontournables dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage en Europe et permettre de s’imposer comme un acteur incontournable à l’international.

Les prochains objectifs seront prioritairement consacrés au succès de l’intégration avec l’ambition d’étendre le périmètre de BTN de Haas au marché de l’agronutrition, offrant un potentiel de développement important.

Le Groupe capitalisera également sur le renforcement de la structure managériale d’Alphatech qui aura pour mission de démultiplier la notoriété de la marque Alphatech et d’accélérer ses ventes dès que la situation sanitaire se sera stabilisée. Ce plan de développement commercial sera, à terme, adossé à la production de l’usine de compléments alimentaires dont le lancement de la construction est prévu au cours des prochains mois.

Sur les marchés de l’Agrofourniture, l’élargissement de la base clients à de nouveaux segments de marché comme les céréaliers, le développement du canal web avec le déploiement d’un algorithme de recommandations d’achats et la concrétisation de nouveaux partenariats seront autant de leviers qui devraient permettre au Groupe d’accélérer la croissance de son activité d’Agrofourniture. Le Groupe bénéficiera également du fort potentiel des marchés du cheval et du paysage, relais de croissance du Groupe offrant de solides opportunités tant en termes de croissance organique que de croissance externe sur des marchés encore très fragmentés.

WINFARM est confiant dans une poursuite au S2 2021 d’une bonne dynamique commerciale. La hausse des matières premières pourrait toutefois légèrement pondérer l’excellente tenue des marges. Ainsi pour 2021, le Groupe anticipe une croissance dans la poursuite de celle enregistrée sur la première partie de l’exercice. Cette progression de l’activité devrait s’accompagner d’une amélioration de l’EBITDA.

A plus long terme, le Groupe réitère ses objectifs qui visent à l’horizon 2025 à atteindre un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%. Cette accélération de croissance se réaliserait pour moitié par croissance organique et pour moitié par croissance externe.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n° 1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de plus de 15 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 44 500 clients en France et en Belgique.

En 2020, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 98,9 M€ supérieur à son objectif.

A l’horizon 2025 WINFARM ambitionne de doubler de taille avec un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

1 A compter de 2021, le contrat de sponsor titre devient un contrat de partenariat

