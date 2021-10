Nourrir nos collectivités - un investissement prioritaire pour Équipement SMS

English French

ACHESON, Alberta, 13 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au milieu de l'année 2021, Équipement SMS a lancé une campagne d'investissement dans les collectivités dont plus de 40 000 $ sont destinés aux banques alimentaires locales.



Équipement SMS s'est engagé à remettre entre 500 et 5 000 dollars aux banques alimentaires des collectivités locales où nous sommes présents au Canada et en Alaska.

« Nous sommes honorés de jouer un petit rôle en versant des fonds à nos banques alimentaires locales pour les aider à continuer à acheter de la nourriture et d'autres produits essentiels pour soutenir les gens de nos collectivités », a noté Robin Heard, président et chef de l’exploitation.

La pandémie continue de faire des ravages et les banques alimentaires et les organismes communautaires sont en première ligne pour répondre aux besoins accrus chaque jour. Un grand nombre des quelque 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires déclarent être confrontés à des défis importants pour fournir à leurs clients des services essentiels. Les efforts de récupération des aliments ainsi que le nombre de bénévoles des banques alimentaires ont extrêmement diminué. Pourtant, tous les gens qui prêtent main-forte aux banques alimentaires travaillent sans relâche sous une pression accrue et des contraintes opérationnelles intenses pour servir les personnes vulnérables.

Kelly-Ann Cordner, vice-présidente, Ressources humaines et DPRH, a expliqué : « Nous restons déterminés à améliorer la qualité de vie des diverses collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons. Nos clients, nos collaborateurs et nos collectivités continuent de vivre des moments difficiles et ont été touchés par la pandémie de COVID-19. Nous avons le plus grand des respects pour des organisations telles que les banques alimentaires locales et sommes à même de constater l'impact qu'elles ont sur les personnes qui comptent sur ces services pour se sentir en sécurité et en bonne santé. »

Le don fait partie de l'accent mis par Équipement SMS sur le développement durable pour soutenir les domaines prioritaires d'investissement pour la santé, le mieux-être et la sécurité. Pour plus d'informations sur nos programmes d'investissement dans les collectivités, veuillez consulter notre site Web : https://www.smsequipment.com/fr-ca/entreprise/communautaire/

À propos d’Équipement SMS inc.

Équipement SMS inc. est le plus grand concessionnaire Komatsu indépendant au monde, vendant, louant et fournissant un service de soutien complet pour les équipements de terrassement les plus avancés destinés aux secteurs des mines, de la construction, de la construction de routes et de la foresterie. Avec plus de 2 200 employés répartis dans plus de 40 emplacements au Canada, en Alaska et en Mongolie, nous unissons nos efforts à ceux de Komatsu, Bomag, Takeuchi, Cemen Tech, NPK, Genesis et à d’autres fabricants pour fournir des équipements de premier plan, des technologies numériques et des solutions de soutien des produits des plus évoluées, faisant ainsi d’Équipement SMS le plus important fournisseur de solutions d’équipement à guichet unique pour nos clients.

Pour en apprendre plus, visitez le www.smsequipment.com.



