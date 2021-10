PLANETMEDIA : Réalisation d’une augmentation de capital réservée au Groupe Marie Claire

Réalisation d’une augmentation de capital réservée au Groupe Marie Claire





Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), annonce la réalisation le 21 septembre 2021 d’une augmentation de capital par voie de placement privé réalisé auprès du Groupe Marie Claire, conformément aux termes communiqués en date du 30 août 2021.

Description de l’augmentation de capital

En vertu de la délégation de compétence consentie par l’Assemblée Générale du 3 septembre 2021 par sa 10ème résolution, Planet Media a procédé à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie de placement privé au profit d’une catégorie de personnes dénommées, à savoir le Groupe de media Marie Claire.

Conformément aux termes communiqués en date du 30 août 2021, l’augmentation de capital a donné lieu à l’émission de 800 000 actions au prix unitaire de 1,50 €, soit un montant total brut s’élevant à 1,2 M€.

Le prix de souscription de 1,50 € fait ressortir une prime de 17,6% par rapport au cours moyen pondéré des 30 dernières séances précédant la fixation du prix.

L’augmentation de capital a pour but de financer ALPLA24, le nouveau plan de développement de Planet Media à l’horizon 2024. Ce plan suit une logique de ‘content to service’. Il a notamment comme objectif de déployer, en complément d’un pilier media renforcé par le partenariat opérationnel conclu avec le Groupe Marie Claire, un second pilier sous la forme d’une plateforme de services à forte valeur ajoutée, répondant aux problématiques clés des seniors connectés.

A l’issue de la présente opération, le capital social de Planet Media a été porté de 5 312 038 à 6 112 038 actions de 0.10 euros de valeur nominale chacune.

Les actions nouvelles portent jouissance courante et sont négociées sur une même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN : FR0010211037, ALPLA). Elles sont assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèrent les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

La présente augmentation de capital fait suite à une entrée du Groupe Marie Claire au capital sous la forme d’une acquisition le 30 août 2021 de 350 000 titres auto-détenus au prix unitaire de 1,10 €, soit environ 6,6% du capital.

Au total, à la connaissance de la Société, le Groupe Marie Claire détient à ce jour 1 150 000 actions Planet Media, soit environ 18,8% du capital, et 500 000 Bons de Souscription d’Action (BSA) attachées aux actions émises, pouvant être exercés, sur une période de 24 mois au prix unitaire de 2,00 €, soit une participation totale, en cas d’exercice de l’intégralité des BSA, de près de 25% du capital.

Incidence de l’augmentation de capital

A titre indicatif, l’incidence de l’augmentation de capital sur la participation d’un actionnaire hypothétique détenant 1% du capital social de Planet Media, préalablement à l’augmentation de capital, serait après émission des 800 000 actions nouvelles, une dilution amenant sa participation à 0,869%.

A la connaissance de la Société, la répartition du capital avant et après réalisation effective de l’augmentation de capital est la suivante :

Avant opération Après opération Management et affiliés 43,6% 37,9% Groupe Marie Claire 6,6% 18,8% Autocontrôle 0,6% 0,5% Flottant 49,2% 42,8%

A PROPOS DE PLANET MEDIA

Créé en 2000, Planet Media est un groupe média digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les thématiques préférées des seniors connectés : actu, argent, lifestyle, divertissement, bien-être, beauté, mode, …

Planet Media a développé avec sa communauté, les seniors connectés, une forte affinité et un sentiment d’adhésion à ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus de 50% du trafic des trois sites.

Fort de la puissance de l’audience affinitaire de Planet Media, les grandes marques renouvellent régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.planetmedia.fr.

