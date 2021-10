« Les Journées du Vietnam en Suisse 2021 » font connaître l’identité du Vietnam à la Suisse et à l’Europe

French German

HANOÏ (Vietnam), 13 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les journées du Vietnam en Suisse 2021 (organisées par le département de la Diplomatie culturelle et l'UNESCO, sous l’égide du ministère des Affaires étrangères) ont eu lieu en ligne et ont promu le Vietnam en tant que pays à la fois authentique et dynamique auprès du public en Suisse et dans les pays européens. Il s'agit d'un événement important pour commémorer le 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Suisse (11/10/1971 – 11/10/2021), renforcer l'amitié entre les deux pays et créer des opportunités de coopération et de développement à long terme.



L'événement a accueilli chaleureusement Dang Hoang Giang, vice-ministre des affaires étrangères du Vietnam, Ivo Sieber, ambassadeur de Suisse au Vietnam, Le Linh Lan, ambassadeur du Vietnam en Suisse, Le Thi Tuyet Mai, ambassadrice et représentante permanente du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations unies, l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, Yannick Roulin, ambassadeur et représentant permanent adjoint de la Suisse auprès de l'ONU et Philipp Rosler, consul honoraire du Vietnam en Suisse.



En outre, les représentants de l'amitié entre les deux pays ont partagé des points de vue intéressants : Luu Vinh Toan, président de l'Association des intellectuels et des experts vietnamiens en Suisse, Anjuska Weil, président de l'Association de l'amitié Vietnam-Suisse, Ngoc Dung Moser, secrétaire général de l'Association vietnamienne en Suisse, Felix Urech, professeur d'Administration des affaires à l'université de Genève et PDG d'Enrich, Micheline Leutert, femme de l'ambassadeur francophone à Hanoi, Pierre Schifferli, avocat, et Blaise Mattey, chef de la Fédération des entreprises de Suisse Francophone.

Les représentants des agences gouvernementales du Vietnam, des intellectuels, des experts de différents domaines et des artistes bien connus se sont également joints à l'événement.

Dans son discours de bienvenue, le vice-ministre vietnamien des affaires étrangères Dang Hoang Giang a déclaré : « Les journées vietnamiennes en Suisse 2021 témoignent non seulement des relations solides entre le Vietnam et la Suisse, mais promeuvent également l'image d'un Vietnam à la fois beau, authentique et dynamique, prêt à coopérer avec la Suisse dans tous les domaines, en particulier l'innovation et la créativité ».

« Le partenariat, la confiance et la solidarité que nos deux pays ont développés au cours des cinquante dernières années constituent une excellente base pour que cette relation continue de se développer dans l'avenir : un partenariat plus fort, plus important, plus approfondi et sur du long terme », a souligné Ivo Sieber, ambassadeur de Suisse auprès du Vietnam.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a7c633b-344b-44b2-b98d-788ba0bc3290