AGF nomme Ian Clarke au conseil d’administration

TORONTO, 13 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blake Goldring, président exécutif du conseil de La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») (TSX : AGF.B), a le plaisir d’annoncer la nomination de Ian Clarke au conseil d’administration d’AGF. M. Clarke entrera en fonctions le 3 janvier 2022.



Ian Clarke est directeur financier de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA »), en plus d’être chargé des services de partenariats commerciaux et d’affaires, de même que de stratégie et d’analyse commerciale de GTAA. Dans le cadre de son nouveau rôle au conseil d’AGF, il mettra à profit ses 35 années d’expérience dans divers secteurs. Une photographie de M. Clarke est disponible ici.

« Ian Clarke est un leader accompli. Ses antécédents uniques et considérables en matière de planification stratégique, d’opérations commerciales, d’évaluation du risque dans l’optique de la gestion et de transactions d’entreprise viendront s’ajouter de façon complémentaire aux compétences des administrateurs actuels de notre conseil », a affirmé M. Goldring.

Avant de se joindre à la GTAA à titre de directeur financier, M. Clarke a siégé au conseil d’administration de la GTAA pendant cinq ans et il a occupé le poste de directeur des finances, développement des affaires, à Maple Leaf Sports and Entertainment Ltd (« MLSE »). Au cours de sa carrière de 26 ans à MLSE, il a exercé de nombreuses fonctions; il a notamment été chargé des finances, de l’administration, des dépôts réglementaires, des négociations collectives, de même que de la restructuration d’obligations et de prêts. Il a aussi mené les activités de diligence raisonnable et de structuration fiscale dans le cadre de l’acquisition des Raptors de Toronto et du Centre Air Canada par le Maple Leaf Gardens Ltd. De plus, il a dirigé et négocié l’acquisition du Toronto FC, de même que le développement des projets BMO Field et Maple Leaf Square.

Auparavant, M. Clarke a été membre du conseil de la Toronto Foundation pendant neuf ans et membre du conseil de l’hôpital St. Michael’s pendant dix ans. Il est comptable agréé et détient le titre d’administrateur de l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A). Par ailleurs, M. Clarke a dirigé dix missions bénévoles à la Nouvelle-Orléans, en Jamaïque et au Kenya, qui ont donné lieu à la construction de trois écoles et de 14 maisons, en plus de permettre de recueillir plus d’un million de dollars.

« Les connaissances et les antécédents de M. Clarke constitueront un apport déterminant qui nous permettront de faire progresser nos initiatives de croissance. Aussi, j’admire personnellement sa contribution considérable et son engagement à l’égard d’activités caritatives et axées sur la construction, » a ajouté M. Goldring.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 41 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 700 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1f5fda7c-71e9-4b13-96f7-96bba68cbc69/fr