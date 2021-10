Cameco et Terrestrial Energy examineront des partenariats pour le déploiement de centrales nucléaires IMSR de génération IV

SASKATOON, Saskatchewan, 13 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX: CCO; NYSE: CCJ) et Terrestrial Energy, deux sociétés canadiennes de premier plan dans leur domaine, a signé un protocole d'entente (PE) visant à examiner les possibilités de partenariat potentielles pour le déploiement des centrales nucléaires à Réacteur Intégral à Sels Fondus (Integral Molten Salt Reactor, IMSR) de la Génération IV de Terrestrial Energy en Amérique du Nord et dans le monde entier, et d'évaluer les possibilités d'approvisionnement en uranium, en carburant et d'autres services. Dans le cadre de ces activités, les sociétés étudient le potentiel de l'installation de conversion d'uranium Port Hope de Cameco dans le sud de l'Ontario pour l'approvisionnement en sels de combustible d'IMSR.



Ce protocole d'entente (PE) n'est pas contraignant et n'est pas exclusif. Il fait suite aux accords antérieurs de Terrestrial Energy avec Cameco pour fournir des produits à base d'uranium pour ses programmes d'essais de combustible en cours.

« L'énergie nucléaire est une source fiable et éprouvée d'énergie sans carbone et un outil essentiel pour parvenir à un avenir sans émissions nettes en Amérique du Nord et dans le monde entier », a déclaré Tim Gitzel, président et chef de la direction de Cameco. « Cameco prévoit d'être un fournisseur de combustible clé pour le marché émergent de petits réacteurs modulaires et des réacteurs avancés. Nous sommes impatients d'étudier les opportunités avec Terrestrial Energy pour nous associer à d'éventuels déploiements futurs de sa technologie de centrale nucléaire de nouvelle génération. »

Cameco est un fournisseur de premier plan de services d'uranium, de raffinage, de conversion, de fabrication de combustible et de fabrication de composants pour l'industrie mondiale de l'énergie nucléaire. La société est l'un des plus grands producteurs de combustible d'uranium au monde pour la production d'énergie nucléaire sans carbone, y compris en fournissant du combustible et des assemblages de combustible pour les réacteurs de CANDU au Canada et à l'étranger.

« Cameco est un chef de file canadien et mondial de l'approvisionnement en uranium et d'autres services de combustible et nous nous félicitons de cette opportunité d'évaluer avec eux les possibilités de déploiement de centrales électriques d'IMSR et de fournir du combustible nucléaire à nos usines au Canada et dans le monde entier », a déclaré Simon Irish, chef de la direction de Terrestrial Energy. « Les centrales d'IMSR utilisent la technologie nucléaire de la génération IV pour une amélioration de 50 % de l'efficacité de la production d'énergie nucléaire et constituent une alternative sans carbone au brûlage des combustibles fossiles. »

La centrale Terrestrial Energy IMSR est l'un des trois projets de centrale à petits réacteurs modulaires (SMR) dont le déploiement est envisagé à la centrale nucléaire de Darlington d'Ontario Power Generation (OPG) . Il s'agit de l'un des deux candidats de la technologie de la génération IV examinés par OPG dont IMSR est le seul candidat de la technologie canadienne.

Selon Terrestrial Energy, son exploitation d'Oakville représente le plus grand projet de développement technologique de centrales électriques de type SMR au Canada. Terrestrial Energy a annoncé le 14 septembre la mise à niveau de sa centrale IMSR400, qui comprend deux centrales et générateurs IMSR pour produire 390 MW d'électricité propre à partir d'une seule installation.

Pour tout complément d'information sur Terrestrial Energy ou sa technologie de réacteur de pointe, veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse www.terrestrialenergy.com.

Profil de l'entreprise

Cameco est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium, une énergie indispensable à l'assainissement de l'air à travers le monde. Notre position concurrentielle repose sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde et que nos coûts d'exploitation sont faibles. Partout dans le monde, les services publics comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire de l'électricité dans des réacteurs nucléaires sûrs, fiables et sans émissions de carbone. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

Mise en garde concernant l'information et les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des énoncés considérés comme des informations prospectives ou des énoncés prospectifs en vertu des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (que nous appelons des informations prospectives), incluant : l'intention de Cameco et de Terrestrial Energy d'examiner les possibilités de déployer des centrales de génération IV IMSR, et d'évaluer les possibilités de fourniture de produits et de services, y compris le rôle potentiel de l'installation de conversion d'uranium à Port Hope de Cameco pour l'approvisionnement en sel de combustible d'IMSR; notre point de vue sur le rôle de l'énergie nucléaire dans la fourniture d'une énergie sans carbone et la réalisation de zéro émission nette; Cameco prévoit d'être un fournisseur de carburant clé pour le marché de petits réacteurs modulaires et de réacteurs avancés; la possibilité d'un partenariat futur entre Cameco et Terrestrial Energy dans le cadre du déploiement de nouvelles technologies de centrales nucléaires; l'espoir que les centrales IMSR utilisant la technologie de la génération IV parviendront à une amélioration de 50 % de l'efficacité de la production d'énergie nucléaire; le déploiement possible de la conception de la centrale nucléaire IMSR SMR à la centrale nucléaire de Darlington d'OPG; et l'espoir que la centrale électrique d'IMSR400 mise à niveau de Terrestrial Energy dans son usine d'Oakville produira 390 MW d'électricité propre. Ces informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses, y compris les hypothèses concernant : la capacité de Cameco et de Terrestrial Energy d'examiner et de développer avec succès les opportunités de partenariat à l'étude, ou pour le déploiement d'une nouvelle technologie de centrale électrique; de la pertinence de l'installation de Port Hope de Cameco pour l'approvisionnement en sel de carburant d'IMSR; la capacité de l'énergie nucléaire à fournir de l'énergie sans carbone et à atteindre des émissions nettes de zéro; la capacité de Cameco à attirer et à fournir des services à ses clients sur le marché de petits réacteurs modulaires et de réacteurs avancés; les hypothèses concernant la capacité de la technologie de génération IV à améliorer l'efficacité escomptée; la pertinence de la conception de la centrale électrique IMSR SMR de l'usine de Darlington d'OPG; et la capacité de production de la centrale IMSR400. Ces informations sont sujettes à un certain nombre de risques, incluant : le risque que Cameco et Terrestrial Energy ne soient pas en mesure de développer des opportunités de partenariat réussies; l'installation de Port Hope de Cameco peut s'avérer inadaptée à l'approvisionnement en sel de carburant d'IMSR; l'énergie nucléaire n'offre peut-être pas les avantages escomptés pour parvenir à des émissions nettes de zéro; Cameco ne réussira peut-être pas à devenir un fournisseur clé sur le marché de petits réacteurs modulaires et de réacteurs avancés; la technologie de la génération IV peut ne pas atteindre le niveau d'efficacité escompté; OPG peut ne pas sélectionner la conception de la centrale électrique IMSR SMR pour sa centrale de Darlington; et la centrale IMSR400 pourrait ne pas atteindre la capacité de production prévue. Les renseignements de nature prospective contenus dans le présent communiqué de presse représentent nos opinions actuelles, et les résultats réels peuvent différer de manière significative. Les renseignements de nature prospective sont conçus pour vous aider à comprendre nos points de vue actuels et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations à moins d'y être tenus par les lois sur les valeurs mobilières.

Demandes des investisseurs :

Rachelle Girard

306 956-6403

rachelle_girard@cameco.com

Demande de renseignements des médias :

Jeff Hryhoriw

306 385-5221

jeff_hryhoriw@cameco.com