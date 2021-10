Aramis Group : Nomination de Stéphane Rougeot au poste de Directeur Financier et d’Arnaud Defrenne au poste de Directeur Technologie & Information

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nomination de Stéphane Rougeot au poste de Directeur Financier

et d’Arnaud Defrenne au poste de Directeur Technologie & Information

Paris, le 14 octobre 2021 – Aramis Group, un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion, poursuit le renforcement de ses équipes à la suite de son introduction en bourse réussie et annonce ce jour la nomination de Stéphane Rougeot au poste de Directeur Financier du Groupe. Membre du Comité Exécutif, il prendra ses fonctions à compter du 14 octobre 2021. Stéphane Rougeot succèdera à Fabrice Farcot, qui prendra de nouvelles fonctions au sein du Groupe. Arnaud Defrenne rejoint également le Groupe au poste de Directeur Technologie & Information.

Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs1 d’Aramis Group ont déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Stéphane comme nouveau Directeur Financier du Groupe. Fort de 20 ans d’expérience à des postes de direction générale et financière, Stéphane sera un véritable atout pour accompagner le développement de notre Groupe désormais coté en bourse. Au-delà de son expérience financière, il apportera aux équipes son expertise dans la transformation d’entreprises innovantes. L’arrivée d’Arnaud est également une excellente nouvelle pour le Groupe alors que l’innovation est au cœur de notre business model et est aujourd’hui plus que jamais un réel facteur de différenciation sur notre marché. »

Agé de 52 ans, Stéphane Rougeot rejoint Aramis Group après avoir accompagné pendant 20 ans la transformation de nombreuses entreprises multinationales. Il a commencé sa carrière chez Total avant de rejoindre Thomson Multimedia, puis Orange comme directeur de la stratégie de sa filiale Equant. Stéphane a ensuite occupé différents postes de direction au sein d’Orange Business Services avant d’être nommé Directeur du Contrôle Financier du groupe Orange. En 2008, il rejoint Technicolor en tant que Directeur Financier et Stratégie, avant d’être nommé Directeur Général Adjoint. Depuis 2016 Stéphane occupait le poste de Directeur Financier chez Signify, leader mondial des produits, systèmes et services d'éclairage LED connectés, expérience pendant laquelle il a notamment mené plusieurs projets d’acquisitions stratégiques. Stéphane est diplômé de Sciences Po Paris et de l’Université Paris Dauphine.

Agé de 50 ans, Arnaud Defrenne rejoint Aramis Group au poste de Directeur Technologie & Information (CTIO), en charge de l'orientation technologique et du développement des plateformes technologiques du Groupe.

Il accompagnera les équipes au quotidien dans le développement des technologies qui améliorent l’expérience des clients et des collaborateurs, ainsi que l'efficacité de l’entreprise. Arnaud rejoint le Groupe après avoir contribué à la transformation digitale du groupe L’Oréal en tant que Directeur des Technologies Marketing puis celle de Solocal en tant que Directeur des Technologies et membre du Comité exécutif.

Arnaud dispose de plus de 25 ans d’expérience de Management Technologique au sein de nombreuses entreprises françaises (Publicis, Netbooster, Liberty Surf...). Il est diplômé de l’Ecole Supérieure des Affaires de Grenoble.

A propos d’Aramis Group

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Sur l’ensemble de l’exercice 2020 (en données pro forma), Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros, vendu plus de 66 000 véhicules B2C, et compte 1 400 collaborateurs, un réseau de 60 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Les sites Internet du Groupe ont enregistré 20 millions de visites au troisième trimestre de l'exercice 2021. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group.

1 Depuis l’Introduction en Bourse de la société en juin 2021, Nicolas Chartier est Président Directeur Général de la Société, et Guillaume Paoli directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

