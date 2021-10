Selligent präsentiert Selligent Data Studio PRO, eine Dashboard- und Reporting-Lösung für Selligent Marketing Cloud

BRÜSSEL, BELGIEN und NASHVILLE, Tenn., Oct. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selligent Marketing Cloud (Selligent) , eine intelligente Omnichannel-Marketingplattform und Marke der CM Group, hat Selligent Data Studio PRO (SDS PRO) vorgestellt - eine flexible Dashboarding- und Reporting-Lösung für Selligent Marketing Cloud. SDS PRO ermöglicht es Marketingteams nicht nur benutzerspezifische Dashboards zu erstellen, sondern diese auch einfach mit Kollegen zu teilen. Dazu können sowohl Daten, die auf Selligent verfügbar sind genutzt werden, als auch Daten aus anderen Quellen. Durch Datenkonsolidierung und Darstellung detaillierter Ansichten von Zielgruppen und ihrer Interaktionen über alle Kanäle hinweg bietet SDS PRO eine Lösung für derzeitige entscheidende Schwachpunkte bei vielen Marketingabteilungen.



“Selligent Data Studio PRO hebt die Analyse von Daten und die Gewinnung von Insights auf die nächste Ebene. Mit dem Tool können wir unsere Daten frei und unbegrenzt untersuchen, um bessere Einblicke zu bekommen, denn die Daten lassen sich schnell und einfach abrufen und aus verschiedensten Perspektiven analysieren ”, so Geoffrey Baudts, Ecommerce and Marketing Director von Cassis-Paprika.

“Selligent Data Studio ist die fortschrittlichste Lösung für Marketingberichte und Dashboarding, die ich in meinen 20 Jahren Erfahrung kennengelernt habe. Der hohe Grad an Flexibilität und die einfache Erstellung maßgeschneiderter Berichte, zusammen mit den umfangreichen Optionen zur Verknüpfung anderer, externer Datenquellen außerhalb von Selligent, ist wirklich beeindruckend”, sagt Jesse Price, Director of Ecommerce Marketing von Shoes For Crews, LLC. “So können wir Marketingberichte für unser einzigartiges B2B-Business erstellen wie noch nie zuvor.”

Immer mehr Marketer verzichten heute auf monolithische, große Marketingorganisationen zugunsten von individuellen, flexiblen Partnerschaften. Mit Blick in die Zukunft messen sie der Gestaltung ganzheitlicher Customer Experiences über alle Kanäle höchste Priorität bei, die durch die intelligente Nutzung von Kundendaten gesteuert werden. Wie der Merkle Customer Engagement Report 2021 aufzeigt, ist für 88 Prozent der Marketer die Datenerfassung von essenzieller Bedeutung für ihre künftige Marketingstrategie.

Selligent gibt Marketern das, was sie benötigen: eine Lösung, die ihnen erlaubt, mehr aus ihren Kundendaten herauszuholen. Mit SDS PRO profitieren Marketer von einer transparenteren, agilen Berichterstellung, die sich in Echtzeit dem Tempo ihrer Bedürfnisse und den Bedürfnissen ihrer Kunden anpasst.

Die Vorteile von SDS PRO:

Erstellung benutzerspezifischer Dashboards für verschiedene Anwendungsfälle und KPIs

Verknüpfung mehrerer Datenquellen an einem Ort

Filtern von Dashboards im Zeitverlauf, um Muster und Trends zu identifizieren

Identifikation von Verbesserungs- und Optimierungsmöglichkeiten und Erstellung wirkungsvoller Segmente

“Kunden erwarten heute hoch relevante Experiences über alle Kanäle. Um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten, benötigen Marketer flexible Tools, die umfassende Insights liefern, und zwar schnell. Selligent Data Studio PRO erleichtert Marketern die Gestaltung benutzerspezifischer Berichte und Dashboards und die detaillierte Interpretation ihrer Daten als Grundlage für intelligente Marketingentscheidungen”, betont Desta Price, Chief Product Officer der CM Group, der Konzernmutter von Selligent Marketing Cloud.

Über Selligent Marketing Cloud

Selligent, eine Marke der CM Group, ist eine intelligente Omnichannel-Marketing- und Experience-Cloud-Plattform. Unsere dynamische Technologie liefert umsetzbare Erkenntnisse, die es Unternehmen ermöglichen, persönlichere und wertvollere Verbraucher-Engagements bereitzustellen, was zu überzeugenden Erlebnissen auf allen Kanälen führt. Mit Teams in Europa und den Vereinigten Staaten und einem globalen Netzwerk aus Partnern ist es unsere Mission, Marketing persönlich zu gestalten. Mehr als 700 Marken weltweit aus den Bereichen Einzelhandel, Reisen & Gastronomie, Medien, Unterhaltung & Verlagswesen sowie Finanzdienstleistungen vertrauen für die Ausführung Ihrer Marketingprogramme auf Selligent Marketing Cloud. Mehr dazu unter www.selligent.com . Kontakt zum Team auf Twitter , LinkedIn und in unserem Blog .

