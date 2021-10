DÉKUPLE crée un nouveau modèle d’agence Brand & MarTech au service du développement business des marques :

DÉKUPLE INGÉNIERIE MARKETING

Paris, le 14 octobre 2021 (8h00) - Dékuple, groupe français expert du data marketing cross-canal, crée son agence Brand MarTech BtoC et BtoB : DÉKUPLE Ingénierie Marketing. Fort de ses 80 experts et de l’appui des compétences des 700 collaborateurs du Groupe, DÉKUPLE Ingénierie Marketing propose un mix unique de planning stratégique augmenté par la data, de création objectivée par la data, d’ingénierie marketing assemblant à la fois des solutions Dékuple et des solutions leaders du marché. Ce nouveau modèle d’agence apporte ainsi une réponse stratégique, opérationnelle et agile aux enjeux business des entreprises.

UNE AGENCE UNIQUE POSITIONNÉE A LA FOIS SUR LES ENJEUX DE MARQUE ET DE MARKETING OBJECTIVÉ PAR LA DATA

L’agence DÉKUPLE Ingénierie Marketing intervient sur l’ensemble du funnel marketing en proposant des services de data-marketing allant de la stratégie BrandMarketing jusqu’à l’implémentation technologique et opérationnelle de dispositifs et campagnes marketing. L’agence travaille aujourd’hui avec plus de 150 clients sur des enjeux d’acquisition, d’activation, de fidélisation et de valorisation du capital client et s’appuie sur sa capacité à orchestrer stratégiquement, créativement et opérationnellement des dispositifs data-marketing innovants et performants.

UNE MAÎTRISE COMPLÈTE DE LA CHAÎNE DE VALEUR MARKETING QUI S’APPUIE SUR UN PANEL ÉTENDU DE SOLUTIONS DATA-MARKETING

DÉKUPLE Ingénierie Marketing offre une maîtrise de la chaîne de valeur marketing, de l’analyse stratégique à la mesure et à l’optimisation, en passant par la modélisation et la création, le test, l’assemblage et la mise en œuvre de dispositifs marketing de bout en bout, avec pour unique objectif la performance des dispositifs proposés.

DÉKUPLE Ingénierie Marketing s’appuie sur un planning stratégique augmenté par la data qui nourrit directement les concepts créatifs.

Il permet d’identifier grâce à différentes sources de data, des signaux faibles ou d’analyser une audience pour identifier les insights les plus pertinents et ainsi nourrir les concepts créatifs afin qu’ils soient plus impactants et efficaces.

DÉKUPLE Ingénierie Marketing est une agence « outillée » qui s’appuie sur 8 solutions propriétaires complétées des meilleures solutions présentes sur le marché

Datamatch : un référentiel de +30 millions de contacts opt-in en email, téléphone, courrier et SMS

Family Square : solution de géomarketing enrichie grâce aux données socio-démographiques permettant une amélioration de 15 à 60% de la rentabilité des campagnes marketing

Ividence : +700 millions de contacts mensuels grâce aux natives ads newsletters

Reech Influence Cloud : solution complète de gestion des campagnes d’influence permettant de toucher 8 millions d’influenceurs en France et à l’International

Intelligence Senior : 3,5 millions de seniors touchés par mois et une base propriétaire de 700 000 membres

Codes for gifts : solution configurable de programmes de gratification s’appuyant sur +8000 expériences en France

Leoo : solution complète et configurable de programmes de fidélité et de parrainage

Decide AI : Customer Intelligence Platform (CIP) et scoring des clients, prospects et campagnes marketing

Et bien sûr les plateformes leaders du marché : Google AdWords, Facebook, LinkedIn, Adobe Campaign, Selligent, Marketo, Salesforce Pardot, HubSpot…

« Après l’annonce de notre nouvelle organisation en pôles commerciaux l’an passé et la naissance de notre nouvelle marque DÉKUPLE ces derniers jours, la création de l’agence DÉKUPLE Ingénierie Marketing vient renforcer notre démarche de cohésion et répond à notre stratégie à 5 ans, « Ambition 2025 », qui vise à doubler de taille et devenir un leader du data marketing en Europe. Nous sommes par ailleurs confortés dans la pertinence de notre stratégie par le dynamisme rencontré par nos activités de marketing digital qui ont enregistré une progression de 40% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2021. La création de DÉKUPLE Ingénierie Marketing est l’aboutissement de l’union des compétences des activités de services marketing du Groupe et des compétences apportées par les rachats ou les prises de participation que nous avons opérés ces dernières années dans différentes entreprises, et en particulier Pschhh et AWE. Les dirigeants-entrepreneurs de ces sociétés, Sébastien Brocandel et Thomas Zavrosa de Pschhh ainsi qu’Alexandre Garnier, fondateur de AWE, nous ont rejoint dans la perspective de ce projet, et leurs expertises ainsi que celles de leurs équipes permettent aujourd’hui à notre Groupe de proposer une approche et une réponse globale aux enjeux posés aux marques et aux entreprises et à leurs clients. L’arrivée récente de Reech, agence experte en Influence Marketing, dans notre Groupe va encore contribuer à étendre nos expertises et nos capacités d’accompagnement global des marques. » explique Bertrand Laurioz, Président directeur général du Groupe DÉKUPLE.

À propos de DÉKUPLE

Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur majeur du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Ses expertises lui permettent d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing mais aussi de créer pour son compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI.

DÉKUPLE a réalisé 139,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020. Présent en France, en Espagne et au Portugal, le Groupe emploie plus de 700 personnes.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - Compartiment C.

Code ISIN : FR0000062978 - DKUPL

www.dekuple.com

