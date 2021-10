Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 14 octobre 2021 à 8h

CATANA GROUP

En croissance de 22%, CATANA GROUP franchit la barre symbolique des 100 M€ de chiffre d’affaires

Carnet de commandes multiplié par 5 en un an

Vers des croissances records en 2022 et 2023

En milliers d’euros 2020 / 2021 2019 / 2020 Bateaux







Brokerage et divers



Ventes reprises d’occasion



Ventes de bateaux neufs 96 526







2 119







94 407 78 481







3 222



276



74 983



Services



4 818



4 147 CA ANNUEL 101 344 82 628





Dans un exercice encore largement perturbé par les effets de la crise sanitaire, CATANA GROUP parvient une nouvelle fois à afficher une croissance solide (22%), portée par le succès de la gamme BALI, toujours plébiscitée dans son marché.

Après un exercice 2019/2020 très impacté par les conséquences de la crise sanitaire COVID-19, l’exercice 2020/2021 a de nouveau été marqué par de nombreuses incertitudes générées par les vagues épidémiques, ainsi que l’annulation de la quasi-totalité des salons nautiques français et internationaux.

Dans ce contexte, le Groupe a multiplié les actions commerciales ciblées et privatives, fort d’une gamme BALI de plus en plus complète et essentiellement composée de nouveautés.

Traduisant cette dynamique, les ventes de bateaux neufs affichent ainsi une croissance de 26% et représentent 93% du chiffre d’affaires global du Groupe.

Amorcé en 2014, le succès des BALI a changé CATANA GROUP, qui est passé en 7 ans d’un acteur de niche au statut de troisième constructeur mondial de catamarans.

Ainsi, plus de 700 BALI ont pu être livrés sur toutes les mers du globe, permettant à un public de plus en plus large de découvrir et d’apprécier les innovations propres à cette marque, venant ainsi valider la stratégie R&D du Groupe. Ce parcours aboutit à unancrage désormais très solide de la marque dans la hiérarchie mondiale du marché des multicoques.

Le tableau ci-après traduit cette trajectoire :

Evolution des ventes de bateaux neufs depuis le développement de la gamme BALI

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 CA bateaux neufs 94 M€ 75 M€ 67 M€ 40 M€ 30 M€ 21 M€ 14 M€ Nbre de BALI vendus 180 144 142 89 65 45 15 CA Groupe 101 M€ 82 M€ 77 M€ 54 M€ 43 M€ 34 M€ 37 M€ % Neufs/CA Groupe 93% 90% 87% 74% 71% 62% 38%

Par ailleurs, dans une année complexe marquée par les confinements, les activités du pôle SERVICES de la filiale PORT PIN ROLLAND (manutention, entretien, réparation et construction de plateformes destinées aux professionnels du « day charter ») ont affiché une très belle dynamique avec une activité en croissance de 16% par rapport à 2020.

Très nette accélération des ventes, synonyme de croissances fortes en 2022 et 2023

Face à une situation sanitaire de mieux en mieux orientée, depuis l’accélération des campagnes de vaccination, le Groupe a enregistré une très nette progression de ses ventes au cours des derniers mois, dans un marché qui semble reprendre peu à peu ses marques d’avant COVID.

La tenue des traditionnels salons nautiques de la rentrée (Cannes, Gênes, La Rochelle, Annapolis et Barcelone) a traduit cette tendance et a enfin permis au Groupe de montrer la totalité de sa flotte BALI (CATSPACE, BALI 4.2, BALI 4.6, BALI 4.8, BALI 5.4) dont l’essentiel des modèles a été lancé au cours des deux derniers exercices sans possibilité d’exposition dans des salons.

Cette dynamique va être renforcée dans les prochains mois avec les sorties du BALI 4.4 et du nouveau modèle CATANA Océan Class qui va marquer le choix stratégique de renforcer le potentiel de la marque CATANA, après plusieurs années de concentration sur la mise en œuvre du développement de la marque BALI.

Dans ce climat mondial mieux orienté et avec une force de frappe encore plus conséquente, CATANA GROUP voit son carnet de commandes s’envoler en volume et en qualité.

Celui-ci totalise à ce jour 327 M€ pour près de 600 bateaux (contre 60 M€ un an plus tôt) et se répartit comme suit :

145 M€ concernent l’exercice en cours 2021/2022 ;

142 M€ concernent l’exercice prochain 2022/2023 ;

40 M€ sont également déjà positionnés sur 2023/2024.

Ce carnet de commandes ouvre ainsi la voie à une croissance très forte et une rentabilité accrue sur les deux exercices à venir, renforçant ainsi les bonnes perspectives du Groupe.

En très forte croissance depuis plusieurs années, CATANA GROUP n’a pas cessé de croître pendant cette crise sanitaire qu’elle a su gérer avec agilité, renforçant même son potentiel avec l’accélération du développement de ses gammes de produits. L’importance du carnet de commandes et la croissance qu’elle induit confirment encore un peu plus les ambitions que le Groupe peut nourrir à l’avenir

https://www.catana.com/blog/decouvrez-le-catanamag-septembre-2021/

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

CATANA Group fait partie de l’indice CAC Mid & Small

Contacts :

CATANA Group AELIUM FINANCE

David Etien – Directeur Financier J.Gacoin

david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr

05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

Pièce jointe