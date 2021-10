NORDEN OFFENTLIGGØR PROSPEKT I FORBINDELSE MED OPTAGELSE TIL HANDEL OG OFFICIEL NOTERING AF SELSKABETS USD 100 MIO. OBLIGATIONER

English Danish

MEDDELELSE NR. 73 - 14. OKTOBER 2021

Ikke til udgivelse, publicering eller distribution, hverken direkte eller indirekte, i jurisdiktioner hvor en sådan udgivelse, publicering eller distribution måtte være ulovlig.





Dampskibsselskabet NORDEN A/S har i dag offentliggjort et prospekt som led i optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S’ regulerede marked af selskabets USD 100 mio. senior usikrede obligationer.

Obligationerne blev udstedt 28. juni 2021 og er senior usikrede obligationer med en årlig rente på 3 mdr. LIBOR +4,75% med kvartalsvise rentebetalinger over en 3-årig periode med udløb 28. juni 2024. Placeringen skete under en maksimal ramme på USD 150 mio., der tillader udstedelse af yderligere obligationer.

Første handelsdag for obligationerne vil være 15. oktober 2021.

Prospektet er vedhæftet denne selskabsmeddelelse og er også tilgængelig på www.norden.com.

Værdipapirerne som er udbudt af Dampskibsselskabet NORDEN A/S er ikke, og vil ikke blive, registreret under ”United States Securities Act of 1933”, ej heller under gældende værdipapirlove i stater eller jurisdiktioner tilhørende USA, og må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller anden gældende fritagelse under den pågældende Securities Act eller andre gældende love i nogen af USA’s stater.

Denne selskabsmeddelelse såvel som prospektet udgivet af Dampskibsselskabet NORDEN A/S relateret til de senior usikrede obligationer udgør ikke et tilbud eller en invitation på vegne af Dampskibsselskabet NORDEN A/S, eller anden person, til at tegne eller købe obligationer.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

Finansdirektør

Yderligere oplysninger:

Martin Badsted, CFO, tlf.: +45 3067 5894, e-mail: mba@norden.com

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: +45 3273 0629, e-mail: tfr@norden.com

Vedhæftede filer