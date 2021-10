WENDEL : Information à propos d’IHS Holding Limited

English French

Information à propos d’IHS Holding Limited





IHS Holding Limited a annoncé ce jour la fixation du prix de son introduction en bourse à la bourse de New York (NYSE), à 21,00 USD par action.

Les actions ordinaires de la société devraient débuter leur cotation au New York Stock Exchange le 14 octobre 2021, sous le symbole « IHS ».

Wendel détient aujourd’hui 62 975 396 actions IHS Holding Limited (en complément des 12 374 657 gérées par Wendel pour des tiers), et ne cédera pas d’actions au cours de cette introduction en bourse.

Cette offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus. Une copie du prospectus définitif relatif à cette offre, peut être obtenu auprès de l’une des sources suivantes :

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone: 1-866-471-2526, ou email: prospectus-ny@ny.email.gs.com;

J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, téléphone: 1-866-803-9204, ou email: prospectus-eg_fi@jpmchase.com; or

Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, téléphone: 1-800-831-9146.

Un document d’enregistrement américain (registration statement on Form F-1) a été déposé auprès de la SEC (US Securities and Exchange Commission) et a été déclaré effectif par celle-ci. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification au titre des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

