14. oktober 2021



Sydbank A/S opjusterer forventningerne for 2021

Forventer nu et resultat efter skat i intervallet 1.300-1.450 mio. kr.

Forventningerne opjusteres til et resultat efter skat i intervallet 1.300-1.450 mio. kr. I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. halvår 2021 den 25. august 2021 meddelte vi, at vi forventede et resultat efter skat i intervallet 1.150-1.350 mio. kr. for 2021.

3. kvartal 2021 har være kendetegnet ved en fortsat:

høj kundeaktivitet

stram omkostningsstyring

positiv udvikling i kundernes økonomiske situation.





Den positive udvikling i kundernes økonomiske situation har for 3. kvartal 2021 medført nettotilbageførsel af nedskrivninger på 105 mio. kr. Nedskrivningerne for hele 2021 forventes at udgøre en samlet nettotilbageførsel i niveauet 400 mio. kr. Ultimo 3. kvartal 2021 er det ledelsesmæssige skøn vedr. COVID-19 på 325 mio. kr. fra 2020 uændret.

Sydbanks delårsrapport for perioden 1.-3. kvartal 2021 offentliggøres som planlagt den 27. oktober 2021.

Yderligere oplysninger

Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 20 30

Presseansvarlig Susanne Ingemann Faber, tlf. 26 29 11 29

