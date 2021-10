English French

Communiqué de presse

Atos lance l’application mobile Terra²

et fournit des images satellites enrichies de la Terre pour aider les législateurs dans leur course au « zéro émission nette »

Paris, le 14 octobre 2021 – Atos lance aujourd’hui Terra², une application mobile offrant de précieuses données qui permettront d’éclairer et d’enrichir les prises de décisions en appui des ambitions de la COP26. Les données présentées dans l’application associent des images satellites recueillies par la plateforme d’observation terrestre d’Atos, Mundi Web Services, le plus grand programme mondial d’observation terrestre, ainsi que des recherches scientifiques menées par des laboratoires et instituts de recherche internationaux1 dirigés par le LSCE (Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement) dans le cadre de la surveillance des émissions carbone. Les données sont analysées au sein de 6 secteurs spécifiques (tels que l’industrie ou les transports terrestres) pour comprendre les effets des émissions de CO2 et identifier des solutions appropriées.

Terra² offre un niveau unique d’informations qui permet d’élaborer des politiques, de créer et d’évaluer les initiatives de décarbonation, d’influencer les parties prenantes et les autres gouvernements dans leur course au « zéro émission nette », et d’encourager un changement de comportement des citoyens pour un avenir plus sûr et plus durable.

Terra² offre aux utilisateurs plusieurs options de suivi, portant notamment sur les polluants de l’air, l’évolution des polluants entre la COP21 et la COP26, et la surveillance des émissions carbone, tout en leur donnant la possibilité de choisir la région ou la ville de leur choix. L’application inclut également un lien direct vers des informations et des démonstrations en ligne pour cinq des ‘Mundi Web Services’ (surveillance des gaz à effet de serre, détection de la température, surveillance des eaux douces de surface, pollution atmosphérique et détection de la végétation).

Grâce à Terra², les gouvernements ou agences publiques peuvent obtenir des informations sur un éventail de domaines différents, de l’impact de l’urbanisation pour soutenir la planification urbaine aux effets de la déforestation, en passant par la qualité de l’air et la surveillance de la pollution – tous ces indicateurs pouvant être utilisés pour l’élaboration de nouvelles politiques. Terra² met à disposition 5 ans de données, ce qui permet d’effectuer des comparaisons et d’observer l’évolution au fil des ans.

« Il s’agit, à ma connaissance, de la première application au monde à intégrer des millions d’observations quotidiennes issues d’une constellation dédiée de satellites, avec des données en provenance de milliers de capteurs terrestres, aériens et sous-marins répartis à travers le monde pour créer les images les plus complètes jamais capturées de la Terre. Aucune autre plateforme ne fournit de données aussi détaillées et holistiques sur l’environnement. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec Atos pour fournir ce niveau unique d’informations. Terra² sera en mesure de sensibiliser sur les effets des émissions de CO2 – des décideurs politiques au grand public – et de donner les moyens aux utilisateurs d’adopter une nouvelle perspective pour notre planète, afin de permettre un changement de comportement positif et durable dans la transition vers le zéro émission nette », précise Philippe Bousquet, Professeur à l’université de Versailles St-Quentin et chercheur au LSCE.

« En qualité de partenaire de confiance évoluant auprès des gouvernements du monde entier, nous travaillons aux côtés de nos clients et de leurs parties prenantes pour bâtir un avenir sûr et durable pour les populations et la planète », déclare Nourdine Bihmane, Directeur des activités de décarbonation chez Atos. « La COP26 est un tournant pour le changement climatique : il est temps d’agir. Cette nouvelle application est une illustration parfaite de l’engagement d’Atos en faveur de la transformation – de la conception, du développement et de l’utilisation des technologies numériques. C’est ce que nous appelons ‘Transformation for Good’. »

Terra² est à présent disponible gratuitement au téléchargement (pour les utilisateurs Android et Apple), dans 7 langues (anglais, français, espagnol, allemand, néerlandais, italien et grec). Pour la télécharger, il vous suffit de scanner le QR code suivant :

Vous pouvez également accéder à l’adresse : https://atos.net/en/industries/public-sector-defense/decarbonized-digital/terra2.

Pour en savoir plus sur les initiatives d’Atos dédiées à la décarbonation au sein du secteur public : https://atos.net/en/industries/public-sector-defense/decarbonized-digital.

Atos présentera sa nouvelle application mobile Terra² à l’occasion de l’événement « Tech for Climate Action », dans le cadre de la COP26, la 26e Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique qui se déroulera à Glasgow (31 octobre – 12 novembre), où le Groupe fera état de son ambition « zéro émission nette » d’ici à 2028, de son expertise dans le domaine de la décarbonation et de ses solutions innovantes pour contribuer à la transformation « zéro émission nette ».

###

Légende de l’image : Image 1 - Émissions totales mondiales de carbone – 2021 ; Image 2 - Lien vers l’un des Mundi Web Services - Détection de la température ; Image 3 - Indicateur de pollution de l’air (CO) sur Terre

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @laurajanefau

1 Université de Californie à Irvine, Université de Tsinghua et LSCE (Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement) du CEA