Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.10.2021 klo 12.00

Verkkokauppa.comin tulevat taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2022

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset tiedotteet ja tilinpäätöksen seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 julkaistaan torstaina 10.2.2022

Vuoden 2021 tilinpäätös viikolla 9, 2022

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022 torstaina 28.4.2022

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 torstaina 14.7.2022

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022 torstaina 27.10.2022

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 torstaina 9.2.2023.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 24.3.2022 Helsingissä klo 14. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen. Osakkeenomistajan, joka haluaa saada tietyn asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava vaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle perusteluineen tai päätösehdotuksineen 4.2.2022 mennessä osoitteeseen: Verkkokauppa.com Oyj, Hallitus, c/o hallituksen sihteeri, Tyynenmerenkatu 11, 6 krs., 00220 Helsinki.

Kuten Verkkokauppa.com tiedotti 16.7.2021, yhtiö noudattaa 21 päivän hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkistuksia.

Tiedotteet ovat luettavissa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.verkkokauppa.com heti julkistamisen jälkeen.

Lisätietoja:

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations and Corporate Communications

marja.makinen@verkkokauppa.com

Puh. +358 40 671 2999





Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com



