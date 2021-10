HEXO interviendra lors de MJBizCon 2021

English French

OTTAWA, 14 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) a annoncé aujourd’hui que le président-directeur général Sébastien St-Louis prendra la parole lors du panel « Predator or Prey? Navigating Canada’s Red Hot Cannabis M&A Sector », qui aura lieu aujourd’hui à 15 h HP. On peut l’écouter en direct ou sur demande sur le site Web de MJBizCon.



