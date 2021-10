Rogers étendra son réseau propulsé par fibre optique aux résidents et entreprises d’Ottawa, de Clarence-Rockland, de North Grenville et de Carleton Place

English French

- Rogers investira plus de 188 millions de dollars pour étendre son réseau de fibre optique afin d’offrir une connectivité haute vitesse fiable à plus de 24 000 ménages et entreprises -

- Par la suite, les résidents et les entreprises auront accès à la gamme complète de services, notamment Élan MC Internet de Rogers, un service offrant des vitesses pouvant atteindre 1,5 Gbps, et la Télé Élan MC de Rogers -

OTTAWA, 14 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui qu’elle élargit son réseau de fibre optique afin d’offrir une connexion large bande à haute vitesse à plus de 24 000 ménages et entreprises à Ottawa, Clarence-Rockland, North Grenville et Carleton Place. Une connectivité fiable permet aux communautés de garder le contact avec les personnes et les choses qui comptent le plus pour elles. Grâce à cet investissement, Rogers franchit une nouvelle étape pour combler le fossé numérique.

« L’accès à un service Internet haute vitesse fiable est essentiel aux communautés pour réaliser leur plein potentiel. C’est pourquoi Rogers investit afin d’étendre son réseau de fibre optique aux résidents et aux entreprises de la capitale nationale et des environs, a déclaré Ted Woodhead, président, Rogers Communications, région de l’Est de l’Ontario. Notre équipe d’Ottawa compte près de 1 000 membres, et nous sommes fiers d’élargir notre réseau dans la région grâce à un investissement qui contribuera à l’économie régionale et aura une incidence considérable sur la vie des résidents. »

Dans le cadre de son investissement de 188 millions de dollars, Rogers élargira son réseau de fibre optique pour offrir la technologie de fibre jusqu’au domicile à plus de 24 000 ménages et entreprises d’Ottawa, de Clarence-Rockland, de North Grenville et de Carleton Place. Parmi les établissements et entreprises de la région qui profiteront de cet investissement, l’on compte des écoles, des services médicaux, des hôtels, des restaurants, des épiceries et bien plus encore.

« Nos résidents demandent depuis longtemps d’avoir une meilleure connectivité Internet. Je suis ravi que l’investissement de Rogers permette d’offrir un réseau de fibre optique fiable aux foyers et aux entreprises de Clarence-Rockland, a affirmé Mario Zanth, maire de Clarence-Rockland. Le développement économique de l’Est de l’Ontario passe par le service Internet haute vitesse. Nous sommes très heureux de cette annonce. »

« Même si North Grenville est l’une des communautés à la croissance la plus rapide de l’Est de l’Ontario, beaucoup de ménages, d’organisations et d’entreprises ont dû se battre pour avoir accès à un service à large bande à haute vitesse fiable en milieu rural, a souligné la mairesse de North Grenville, Nancy Peckford. Cet investissement de Rogers contribuera très certainement à combler le fossé. »

Selon une étude de PwC commandée par Rogers, l’empreinte économique totale des investissements et des activités de l’entreprise en Ontario en 2020 a atteint 15,2 milliards de dollars de production, ce qui comprend plus de 45 800 emplois à temps plein générés et soutenus. En plus de faire les investissements nécessaires pour combler le fossé numérique, Rogers soutient les communautés par diverses initiatives. Voici les réalisations de Rogers en Ontario depuis janvier 2020 :

Engagement à combler le fossé numérique : Plus tôt cette année, Rogers a élargi l’admissibilité à son programme Branché sur le succès, qui offre un service Internet haute vitesse à faible coût, afin d’inclure les Ontariens qui bénéficient d’un soutien au revenu ou de prestations d’invalidité ainsi que les personnes âgées qui touchent le Supplément de revenu garanti.

Plus tôt cette année, Rogers a élargi l’admissibilité à son programme Branché sur le succès, qui offre un service Internet haute vitesse à faible coût, afin d’inclure les Ontariens qui bénéficient d’un soutien au revenu ou de prestations d’invalidité ainsi que les personnes âgées qui touchent le Supplément de revenu garanti. Possibilités de carrière enrichissantes offertes : Rogers a été reconnue comme l’un des dix meilleurs endroits où travailler à Ottawa en 2021.



Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

1 Rogers s’est classée au premier rang dans le cadre de l’audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles dans les grandes villes canadiennes réalisé au Tr2 de 2021. Consultez www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais). La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.