Hardbacon s’associe à ClicAssure pour introduire l’assurance auto et habitation

MONTRÉAL, 14 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon, une application de finances personnelles utilisée par plus de 30 000 Canadiens, annonce aujourd’hui un partenariat avec ClicAssure, l'un des plus importants sites de comparaison d'assurance au Canada, pour offrir aux Québécois un meilleur moyen d’acheter de l’assurance auto et habitation au Québec.



Dans le cadre de ce partenariat, Hardbacon.ca peut maintenant être utilisé par les Canadiens pour magasiner une police d’assurance auto ou habitation partout dans la province afin d’obtenir les meilleures polices aux meilleurs prix. Aujourd’hui, Hardbacon permet à ses utilisateurs de comparer de nombreux produits financiers, dont les cartes de crédit, les comptes bancaires, les hypothèques et les courtiers en ligne.

​​Le partenariat avec ClicAssure permet à Hardbacon d’aider plus de Canadiens à prendre de meilleures décisions financières et à mener une vie plus riche et plus sûre. L’ajout de l’assurance auto et habitation permet également à Hardbacon d’offrir tous les produits financiers qui sont importants aux Canadiens.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec un partenaire au Québec comme ClicAssure, déclare Julien Brault, PDG de Hardbacon. Les assurances auto et habitation sont essentielles pour de nombreux ménages et nous sommes maintenant en mesure de répondre à ces besoins avec une solution qui permet au consommateur d’obtenir le meilleur prix. »

ClicAssure est né d’un désir similaire d’aider les gens à économiser du temps et de l’argent sur les produits d’assurance. « Nous sommes heureux de nous associer à Hardbacon pour poursuivre notre mission, déclare Martin Dufour, vice-président, Développement des affaires chez ClicAssure. Hardbacon sait comment communiquer avec son public de façon novatrice et ClicAssure est ravi d’être un partenaire. »

L’outil de comparaison fonctionne en quatre étapes faciles et peut être trouvé en ligne côte à côte des conseils pour vous faire économiser de l’argent sur votre prochaine police d’assurance. Les Canadiens peuvent dès maintenant comparer les polices d’ assurance auto et d’ assurance habitation sur hardbacon.ca.

À propos de Hardbacon

Bacon Financial Technologies, mieux connue sous le nom de sa marque Hardbacon, a pour mission d’aider les Canadiens à prendre de meilleures décisions financières, à s’enrichir et à atteindre leurs objectifs financiers. L’entreprise, qui a obtenu 2,4 millions de dollars en financement, commercialise une application mobile qui se connecte aux comptes de ses utilisateurs, et les aide à planifier, budgéter et investir. Hardbacon permet aussi à ses utilisateurs de comparer différents services financiers tels que les cartes de crédit, comptes de banque, courtiers en ligne et robot-conseillers. L’entreprise commercialise également sa technologie auprès des institutions financières, afin de les aider à accélérer leur transformation numérique. Vous pouvez télécharger Hardbacon dans l'App Store et sur Google Play Store. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site hardbacon.ca.

